كومان: برشلونة قادر على الفوز بالليجا





مدريد (أ ف ب)

قال مدرب برشلونة الإسباني رونالد كومان، اليوم السبت، إن فريقه قادر على إحراز لقب الليجا هذا الموسم، بحال تعافي لاعبيه المصابين.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري قبل أسبوع صعب يتضمن مواجهة فالنسيا الأحد، ثم غريمه التاريخي ريال مدريد، وبينهما مواجهة دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وتوقع المدرب الهولندي انضمام المهاجم الجديد المخضرم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في مواجهة فالنسيا، إذ لم يخض اللاعب القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي أي لقاء بسبب الإصابة.

ويغيب عن الفريق الكتالوني، الفرنسي عثمان ديمبيليه، بيدري، الدنماركي مارتن برايثوايت، الأوروجوياني رونالد أراوخو، فيما عاد الشاب أنسو فاتي بعد غياب طويل.

قال كومان: نحصل على التشكيلة التي نريدها مع مرور الوقت. كان حظّنا سيئاً مع الإصابات، لكن عندما يتعافون سنحظى بفريق يقاتل على لقب الدوري. وخاض أجويرو 25 دقيقة مسجلاً هدفاً ضد كورنيا الأربعاء في مباراة ودية، بعد عودته إلى التدريبات الكاملة مطلع الأسبوع.

انضم ابن الثالثة والثلاثين في يونيو بنية اللعب مع مواطنه وصديقه ليونيل ميسي، قبل الرحيل الصادم للأخير إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة حرة.

تابع كومان الذي حصل على دعم رئيس النادي جوان لابورتا في ظل الحديث عن إقالته بسبب النتائج المتردية: تحسّن كثيراً؟ يفتقد لإيقاع المباريات واللياقة البدنية، لكنه سيستعيدها مع اللعب. من المحتمل أن يكون في التشكيلة غداً.