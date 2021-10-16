بنزيمة: الكلاسيكو مواجهة تاريخية





برلين (د ب أ)

قال كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه يرى أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، "لا تزال الأفضل في كرة القدم"، رغم عدم تواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع الفريقين.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة في 24 أكتوبر الجاري، فيما تعد بداية حقبة جديدة في تاريخ المواجهة الأكثر شهرة في كرة القدم.

كان رونالدو قد رحل عن ريال مدريد لينضم إلى يوفنتوس في عام 2018، ثم عاد بعدها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما رحل ميسي هذا الصيف عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات، والذي كان ضمن الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2004، إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر، نظراً لعدم استطاعة النادي الكتالوني تجديد العقد معه.

ويعد بنزيمة، الذي يحتل الصدارة في الدوري حالياً من حيث عدد الأهداف «9 أهداف» و7 تمريرات حاسمة، من أبرز العناصر المرتقبة في الكلاسيكو، وقد أكد أن إثارة المواجهة لم تتراجع.

وقال بنزيمة في تصريحات لشبكة "إي.إس.بي.إن": بالنسبة لي، الأمور تبدو كما هي. لا تزال هذه أفضل مباراة حالياً في كرة القدم. وأضاف: الأمر لا يتعلق باللاعبين المتواجدين، أو اللاعبين الذين رحلوا أو القادمين.

فمواجهة ريال وبرشلونة تاريخية. وتابع: الأسماء تتغير، في الماضي كان هناك (زين الدين) زيدان ورونالدينيو ورونالدو و(صامويل) إيتو. مواجهة ريال وبرشلونة ستظل دائماً مواجهة ريال وبرشلونة.

ويعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظاً للفوز، رغم أن المباراة ستقام على ملعب "كامب نو" في برشلونة.فقبل مباريات مطلع هذا الأسبوع، يحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري، وذلك قبل مباراته المقررة أمام ضيفه فالنسيا مساء غد الأحد.

ويحمل بنزيمة أمال جماهير ريال مدريد باعتباره النجم الأبرز بالفريق، بينما يعاني برشلونة في الوقت الحالي بعد رحيل ميسي عن الفريق في ظل وضع مالي صعب يواجهه النادي.

ويسجل برشلونة حالياً سابع أعلى معدل لأجور اللاعبين في الدوري الإسباني، ويتأخر في ذلك كثيراً عن غريمه ريال مدريد، ولا تزال الشكوك تحوم حاليًا حول رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.

فقد خسر برشلونة أول مباراتي كلاسيكو له تحت قيادة كومان في الموسم الماضي، وهو رقم سلبي لم يسجله أي مدرب لبرشلونة منذ يواكيم ريف في عام 1980 . كذلك لم يحقق برشلونة تحت قيادة كومان أي فوز خلال ثلاث مباريات أمام أتلتيكو مدريد، وكانت آخر مباراة للفريقين قد انتهت بفوز أتلتيكو 2 / صفر قبل انطلاق رزنامة المباريات الدولية.

ورغم ذلك، قال بنزيمة: لم يكن هناك ابدأ وقت جيد لمواجهتهم. ففريق مثل برشلونة أو أي من فرق القمة، يمكنه أن يقدم مباراة متواضعة ثم ينتفض. وأضاف: هذه مباراة لا يمكننا الاستهانة بها ، حتى لو لم يقدموا مستويات جيدة حتى الآن (في الموسم).