الجزيرة يحافظ على لياقة «الدوليين» في «ودية» الكويت



مصطفى الديب (أبوظبي)



رغم خوض عدد من لاعبي الجزيرة مباراتي منتخبنا الوطني أمام إيران والعراق، في تصفيات المونديال، إلا أن الهولندي مارسيل كايزر أصر على الدفع بهم في «ودية» الكويت الكويتي في اليوم التالي لعودتهم من معسكر «الأبيض».

إصرار كايزر مدرب «فخر أبوظبي» على إشراك بعض اللاعبين، أمثال خلفان مبارك وخليفة الحمادي، جاء للاطمئنان على مستوى اللياقة البدنية لديهم.

وأكدت تجارب المدرب الهولندي سابقاً مع «الدوليين» فور عودتهم من رحلة المنتخب، أنه لابد من الاطمئنان على اللياقة البدنية، خاصة أنه يكون في أقل معدلاته، وكذلك على الإصابات، لأن هناك أكثر من حالة تعرض فيها لاعبو الجزيرة للإصابة، خلال وجودهم مع المنتخب، وأدت إلى غيابهم لفترة طويلة عن الفريق، وهو ما أثر على النتائج بشكل مباشر.

وتكمن الأزمة الحقيقية لدى الجزيرة في عدم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الفني للمنتخب ونظيره بالفريق، لاسيما أن «فخر أبوظبي» هو أكثر الفرق إمداداً لـ «الأبيض» باللاعبين، الأمر الذي يتطلب تعاملاً خاصاً في الجانب التنسيقي، سواء على مستوى قياسات اللاعبين أو الإصابات، وغيرها من الأشياء التي تخصهم.