زوارق أبوظبي جاهزة لمفاجأة الختام بمونديال الفورمولا2



فيلا فيلها (الاتحاد)

تنطلق غداً على ضفاف نهر دورو، وفي مدينة فيلا فيلها البرتغالية تحديداً، منافسات السباق الرئيسي للجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، «جولة الختام» بمشاركة 16 زورقاً من 10 دول.

ويتقدم المشاركين زوارق فريق أبوظبي بطموح تحقيق لقب موسم 2021، وإضافة إنجاز جديد للرياضة البحرية الإماراتية، حيث ينافس على اللقب زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي «الثاني» برصيد 27 نقطة في الترتيب العام، خلف المتصدر الليتواني إدجراس ريابكو الذي يمتلك 29 نقطة، وينافس في المركز الثالث البرتغالي دوراتي بينيفتي برصيد 18 نقطة.

وتبدو الحظوظ قبل سباق اليوم متساوية أمام المنافسين على اللقب، مع دخول ممثل فريق الشارقة فرديناند زيند بيرجن «الرابع» في الترتيب العام برصيد 15 نقطة، ويمتاز القمزي بين المنافسين الأربعة بالفوز باسم فريق أبوظبي مرتين باللقب في موسمي 2017 و2018، بينما تمكن دوارتي من تحقيق اللقب في الموسم المضغوط للبطولة في 2020.

ويسعى إدجراس وفرديناند لتسجيل تاريخ جديد لهما مع الألقاب العالمية عبر هذه الجولة الحاسمة، وقد يكون إدجراس هو الأقرب لتحقيق اللقب، خاصة وأنه المتصدر حالياً، ولكن في حال تحقيق راشد القمزي للقب الجولة والفوز بالمركز الأول، فسوف يتوج بلقب الموسم وبدون النظر لنتيجة إدرجاس، لا سيما وأنه عبر هذا السيناريو سيصل للنقطة 47 في الصدارة، وغير هذه النتيجة فسيكون هناك احتمالات عديدة للفوز باللقب.

ويستمر السباق 35 دقيقة أو 40 دورة، على أن يتم تمديد السباق لتسعين دقيقة كحد أقصى، في حال وقوع حوادث أو توقفات عبر مسار السباق أو هبوب الرياح بقوة، مما قد يؤجل السباق بعض الشيء.

ومن المقرر أن تبدأ تفاصيل اليوم بالاجتماع التنويري والإلزامي صباحاً، ثم تتوالى الأحداث مع التجارب الحرة للمشاركين والإعداد والتجهيز الفني للحظة انطلاق السباق الحاسم.

ويقام سباق فيلا فيلها في أحد أقصر المسارات في هذا الموسم، حيث وضعت اللجنة المنظمة على امتداد نهر دورو، ليصل إلى 1577 متراً تتوزع على 6 بوابات هوائية حمراء، يكون الالتفاف للزوارق من على يسارها وبوابة هوائية واحدة صفراء يتم الالتفاف من على يمينها، ويفتقد هذا المسار للكثير من المزايا، والتي نتحدث عن أبرزها مثل الوصول لسرعات عالية ومحاولة التجاوز عبر المنحنيات أو المسافات الطويلة، وبالتالي سيكون لنتيجة سباق أفضل زمن الذي يقام قبل السباق بيوم تأثير كبير على تحديد أصحاب المراكز الأولى في السباق الرئيسي.

وبحكم ضيق المسار، اعتمدت اللجنة المنظمة بعض القوانين الأساسية خلال سباقات الفورمولا2، ومنها تحذير الزوارق التي تغلق المسار أمام القادمين من الخلف مرتين خلال المنافسة، وطرد صريح من السباق لو تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كي لا يكون هناك أي مخالفات أو تجاوزات خلال السباق.

من جانبه، أكد القمزي الصغير أن الانطلاقة الأولى هي أهم لحظات السباق، كونها تحدد كثيراً من يكون في المقدمة وقال: بداية السباق ستكون مفتاحاً مهماً للفوز وتحقيق اللقب لاحقاً، فالمتصدر يمكنه الانفراد بالمركز الأول منذ البداية وضمان عدم إزعاج الزوارق من خلفه مع صغر المسار، وأضاف القمزي: أحلم بالتصدر منذ البداية والحفاظ على الصدارة لتحقيق حلمي في الوصول للقب العالمي الثالث.