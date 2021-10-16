«تحدّي دبي للدراجات الهوائية» 5 نوفمبر



دبي (وام)

عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتحفيز أفراد المجتمع على المنافسة وممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، أعلنت «دبي للسياحة» بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي»، عن تنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدرّاجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة الذين سيخوضون تجربة مميزة عندما يتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم، التي تتميز بها مدينة دبي النابضة بالحياة.

ويعتبر هذا التحدي، الذي يُقام برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، تأكيداً على المكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: سجل تحدي دبي للدراجات الهوائية في العام الماضي لحظة تاريخية عندما حول شارع الشيخ زايد لمسار مفتوح للدراجات الهوائية لأول مرة، حيث تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المشاركين في التحدي الذي شهد مشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار.

من جهته قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: يسعدنا الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من التحدي، الذي يعد نموذجاً مصغراً لما تمثله دبي، كونها ملتقى لمختلف الثقافات من جميع الجنسيات حول العالم، كما أنه يساهم في تعزيز ثقافة ممارسة أفراد المجتمع للرياضة على المدى البعيد لتحسين لياقتهم البدنية ونشاطهم اليومي، وبما يحقق أهداف مجلس دبي الرياضي في الحفاظ على صحة وسعادة كافة أفراد المجتمع.