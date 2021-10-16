«ليفا».. الختام تحت «شمس مدريد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة آس الإسبانية النقاب عن أن النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد يرحل عن ناديه بايرن ميونيخ في الصيف القادم، وأنه يفضل اللعب لريال مدريد، إذا ما غادر بالفعل النادي «البافاري».

وتصدرت صورة هذا النجم الهداف غلاف صحيفة «آس»، بعنوان كبير يشير إلى رغبته في اللعب للنادي «الملكي».

وقالت الصحيفة إن «ليفا» يأمل في إنهاء مسيرته الكروية تحت شمس مدريد.

ويرتبط الهداف البولندي بعقد مع «البافاري» حتى «صيف 2023»، إلا أنه إذا ما استطاع الرحيل قبل ذلك، فإنه يفضل الاتجاه إلى إسبانيا، وتحديداً لـ «الميرنجي».

وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي على استعداد للضغط على إدارة البايرن، من أجل الرحيل في الصيف القادم، بعد خدمة مخلصة استمرت 7 مواسم، وتحديداً من عام 2014.

ونقلت الصحيفة عن ليفاندوفسكي قوله، إنه يهدف من وراء الرحيل، إتاحة الفرصة للبايرن للحصول على مبلغ كبير نظير بيعه، بدلاً من الانتظار لآخر سنة في عقده، ووقتها قد يرحل مجاناً.

وسجل ليفاندوفسكي 307 أهداف في 339 مباراة مع البايرن في مختلف المسابقات، وهو أحد المرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام، وكان أبرز المرشحين في العام الماضي الذي حجبت فيه مجلة «فرانس فوتبول» جائزتها، بسبب تداعيات جائحة «فيروس كورونا».

ونجح ليفي هذا العام في تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد، وهو 41 هدفاً، والذي كان مسجلاً باسم الهداف الألماني المخضرم جيرد مولر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي على استعداد، لأن يطلب رسمياً الرحيل حتى يلتقي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني لفريق ريال مدريد، والذي سبق له تدريبه في البايرن موسم 2016-2017.

ورغم تعاون ليفي المثمر مع جوليان ناجلسمان المدرب الجديد لـ «البافاري»، إلا أن صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، قالت إن بيني زهوي وكيل أعمال ليفاندوفسكي يرغب في عرضه على مانشستر سيتي، ولكن من الواضح أن النجم البولندي يفضل خوض تجربة أخيرة في العاصمة الإسبانية.