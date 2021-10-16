إنفانتينو يروج لـ «مونديال العامين» في أميركا الجنوبية





كاراكاس (د ب أ)

حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على الترويج لفكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين وذلك خلال جولته الحالية في أميركا الجنوبية.

وقال إنفانتينو في كاراكاس: أعتقد أن مكانة المسابقة لا تعتمد على وقت إقامتها، وإلا سيكون علينا إقامة بطولة كأس العالم كل 40 عاماً. وزار إنفانتينو كولومبيا قبل سفره إلى فنزويلا، كما سيزور خلال جولته الحالية كلا من الإكوادور وتشيلي والأرجنتين.

وواجه اقتراح الفيفا بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة أعوام انتقادات في أوروبا وأميركا الجنوبية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» مساء أمس الجمعة عن اعتراضه على الفكرة.

وذكر اليويفا في بيان له: اليويفا سيواصل معارضته هذه حتى ينتصر المنطق ويتم التخلي عن هذه الفكرة.

وأوضح اليويفا أن إقامة المونديال كل عامين سيدمر كل أشكال كرة القدم، وسيقلص من مكانة البطولة نفسها، وسيقلل من تطور كرة القدم النسائية، وكذلك على مستوى الشباب في كل أنحاء العالم.