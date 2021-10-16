كامارا يعالج مشكلة «عقم النمور»!

فيصل النقبي (كلباء)



خطف الغيني عثمان كامارا الأضواء، في لقاء اتحاد كلباء والعروبة، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، حيث قدم شوطاً مثالياً أسهم من خلاله في صناعة هدف، وتسجيل هدفين، هما الثالث والرابع لـ «النمور»، وشكل خطورة كبيرة على مرمى العروبة.

واحتاج المهاجم الشاب إلى 45 دقيقة فقط، ليدخل قلوب جماهير اتحاد كلباء، حيث يحتاج الفريق إلى مهاجم يستغل «أنصاف الفرص» بعد إصابة المهاجم التوجولي بينيل مالابا وابتعاده عن الفريق مؤخراً، ومن المنتظر أن يساعد كامارا على حل مشكلة غياب التهديف التي يعاني منها «النمور».

والمعروف أن عثمان كامارا تعاقد مع الشارقة في بداية الموسم، وتمت إعارته قبل إغلاق «الميركاتو الصيفي» إلى اتحاد كلباء، ولعب كامارا للصفاقسي التونسي في الموسم الماضي، ودافع عن ألوان منتخب بلاده تحت 17 سنة.