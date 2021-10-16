بحضور بطل العالم.. المواهب الإماراتية تسجل انطلاقة «أم الألعاب»

دبي (الاتحاد)

دشن اتحاد ألعاب القوى موسمه الجديد 2021- 2022، في دبي، ببطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، بمشاركة أكثر عن 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً، تنافسوا في مختلف الفئات وحققوا أرقاماً قوية وسط صراع كبير للتواجد على منصة التتويج.

وأشرف على المنافسات منذ الانطلاقة وحتى الختام فريق عمل متكامل، ضم الدكتور محمد عبدالله المر رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، وناصر عاشور الأمين العام، وسهيل سالم سويدان المدير المالي، وعلي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ورئيس لجنة الحكام، وفيصل أحمد الخميري رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وأحلام حسن الحوسني رئيس لجنة المرأة، ونسرين بن درويش رئيس لجنة الاستثمار.

وتوج الدكتور محمد عبدالله المر الفائزين بالمراكز الأولى، كما شارك في تتويج الفائزين سعيد خلفان المرزوعي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، والبرتغالي نيلسون إيفورا الحائز على ذهبيتي أولمبياد بكين في القفز الثلاثي وبطولة العالم لألعاب القوى.

وكان السباق مثيراً وقوياً في فئة الرجال لمسافة 8 كلم، وحسمه محمد عثمان من نادي العين بالمركز الأول بزمن وقدره 24 دقيقة و33 ثانية. ولم تغب الإثارة في سباق فئة الشباب لمسافة 6 كلم، والذي حسمه نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، عن طريق محمد عمر بزمن وقدره 20 دقيقة و29 ثانية.

وفي باقي الفئات، حل عادل جيمي من نادي الشارقة على القمة بسباق الأشبال بنين، لمسافة 2 كلم بزمن وقدره 7 دقائق و27 ثانية، وفازت أميرة عبدالعليم من نادي الشارقة بسباق الأشبال بنات لمسافة 2 كلم خلال 9 دقائق و34 ثانية، وفي سباق فئة الشابات لمسافة 3 كلم فازت أنجريوم فحوليثاد من نادي الشارقة بالمركز الأول في 13 دقيقة و47 ثانية، وذهب لقب سباق الناشئات لمسافة 2 كلم إلى هارشديب كاورمن نادي البطائح بزمن وقدره 9 دقائق و43 ثانية.

وشهد سباق فئة الناشئين لمسافة 4 كلم فوز جمال عبدالناصر من نادي الحمرية بالمركز الأول، خلال 13 دقيقة و34 ثانية، وفي سباق السيدات لمسافة 3 كلم توجت شلوى أوريل من نادي الشارقة بالمركز الأول خلال 10 دقائق و18 ثانية.