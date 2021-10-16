«بالعربي» دينامو «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)



يواصل التونسي فراس بالعربي تألقه مع عجمان، سواء في «دوري أدنوك للمحترفين»، أو «كأس الرابطة»، بجانب هواية تسجيل الأهداف في شباك الشارقة، بعدما منح فريقه 3 نقاط مهمة في الدوري، حيث سجل الهدف الوحيد في لقاء الجولة السادسة، وهي آخر مباراة بين الفريقين، ثم عادت المواجهة في كأس رابطة المحترفين، ليكون بالعربي على موعد من تسجيل هدفين أمام «الملك» في «ريمونتادا» لـ «البرتقالي»، ورغم أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2، إلا أن فراس أثبت أنه العقل المفكر ودينامو «البرتقالي».

ورفع فراس رصيده هذا الموسم إلى 6 أهداف منها 4 في الدوري، واثنان في كأس رابطة المحترفين، ليتصدر مشهد الهدافين في عجمان، متفوقاً على مينا الذي أحرز 4 أهداف في الدوري، وأبوبكر تراولي الغائب عن التهديف حتى الآن، والمثير أن جميع أهداف «البرتقالي» في الدوري سجلها بالعربي، ومينا مناصفة.

لم تكن أهداف بالعربي الثلاثة في المرمى الشرقاوي هذا الموسم فقط، فقد سجل اللاعب التونسي هدفاً في الشارقة مع فريقه السابق الفجيرة في الموسم الماضي، وبالتحديد في الجولة الأولى من الدوري ورغم خسارة فريقه 2-3، إلا أنه بصمة في أول ظهور له بدوري المحترفين.

ويعد «دينامو» خط الوسط من الصفقات الرابحة للفريق، خاصة أن مستوى اللاعب في تصاعد مستمر وشارك في 2277 دقيقة الموسم الماضي، منها 23 مباراة في دوري الخليج العربي و3 مباريات في الكأس، وسجل 8 أهداف منها 7 في الدوري، فيما شارك هذا الموسم في 6 مباريات في الدوري، وواحدة في الكأس وسجل 6 أهداف، وهو ما يؤكد أن اللاعب أمامه فرصة لتسجيل عدد أكبر من الأهداف مقارنة بالموسم الماضي.

المثير أن فراس سيعود مجدداً لمواجهة الشارقة بعد مباراة الظفرة في الدوري، وذلك في إياب كأس الرابطة، وهو ما يحفز اللاعب لممارسة هواية تسجيل الأهداف في المرمى الشرقاوي.