الحبتور يدشن موسم البولو بـ «الاستعراض»





دبي (الاتحاد)

دشن نادي الحبتور للبولو والفروسية باكورة منافسات البولو للموسم الجديد، بمباراتين استعراضيتين جمعت الأولى بين الفريق الأزرق بقيادة محمد الحبتور ومعه حبتور الحبتور ونيكو أوسلا ودياز البيردي، والفريق العنابي بقيادة رجا أبو الجبين ومعه جيمس وتوماس بيلاسيوستوماس اريارتي وحسمها الفريق الأزرق 5-4، وشهدت المباراة أول أهداف الموسم وأسرعها، والتي سجلها رجا أبو الجبين قائد فريق العنابي.

فيما جمعت الثانية بين فريقي محمد بن دري ومعه فاليري تومي وإيجناسيو وراشد بن دري وفريق خالد بن دري ومعه خافيير لينسينا وبترا سبنكو ووتوماس بيلاسيوس وجوليرمو وانتهت بالتعادل.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لبطولات الحبتور وكأس دبي الذهبية، عن سعادته بتدشين الموسم الجديد وجاهزية الخيول والملاعب، موجهاً الشكر إلى فريق العمل بالملاعب وفريق الدعم اللوجستي، اللذين بذلا جهوداً كبيرة في إعداد الملاعب وتجهيز الخيول والمرافق، للعودة إلى المنافسات الطبيعية.

وقال: البداية تؤكد أن الموسم الجديد سيكون حافلاً وسوف تتسم المنافسات بالإثارة والقوة بسبب تعطش الجميع للعودة لممارسة النشاط بشكل اعتيادي بعيداً عن الإجراءات التي فرضتها علينا جائحة كورونا.

من جانب آخر، يستأنف نادي ومنتجع الحبتور نشاط البولو ببطولة السيدات يوم 29 أكتوبر الجاري، ثم بطولة الهالوين يوم 30 أكتوبر، وتستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر «6 جول»، ثم تتوالى المنافسات حتى نهاية شهر أبريل من العام المقبل.