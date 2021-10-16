العاطفة تدفع البايرن نحو القمة

برلين (د ب أ)

أكد جوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الجانب العاطفي داخل النادي البافاري.

وفي تصريحات لصحيفة «فست دويتشه الجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال ناجلسمان: «بايرن ميونيخ يتميز منذ سنوات بالمناخ العائلي».

وأضاف ناجلسمان: «نحن ناد ودود حيال مشجعينا، ومن المهم لي أيضاً داخلياً أن يتوافر لدينا جو جيد للدرجة، التي تجعل موظفي قسم الحسابات يفرحون للانتصارات ويغضبون للهزائم، وهذا يتطلب روابط إنسانية لا فراغاً يتحرك فيه العمل الاحترافي معزولاً عن العاملين (في النادي)».

وأعرب ناجلسمان عن اعتقاده بأن الجانب العاطفي: «يمثل قيمة عظيمة لبايرن يجب أن تبقى لأننا على الأرجح سنجد صعوبة في العقود المقبلة في مواكبة أندية إنجليزية أو أندية يقودها مستثمرون على الصعيد المالي».

وأضاف ناجلسمان: «34 عاماً» أن المشاعر مهمة أيضاً في اللعب «فأنا أود أن أرى كرة قدم عاطفية وليس استحواذاً نائماً على الكرة أو ركلاً مملاً للكرة هنا وهناك، وأنا دائماً ما أسعد عندما أسمع مشجعاً من خارج جماهير بايرن يقول: أحب أن أشاهد البافاريين لأن مبارياتهم مثيرة للاهتمام وممتعة».