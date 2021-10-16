«الشعفار جميرا» يطلق فريقاً نسائياً



دبي (الاتحاد)



أطلق «الشعفار جميرا للدراجات الهوائية»، أبرز الفرق المنافسة في سباقات الدراجات للرجال الهواة في الدولة، فريقاً نسائياً بداية من الموسم الجديد، يضم نخبة من اللاعبات الهواة المميزات صاحبات الخبرة واللاتي يملكن سجلاً من النتائج الجيدة في السباقات المحلية.

وسيكون إطلاق فريق السيدات بمثابة الدعم الكبير لمنافسات الدراجات النسائية التي بدأت تشق طريقها بنجاح في الإمارات، وتستقطب المزيد من اللاعبات في الفترة الأخيرة.

وكشف فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عن ضم 6 لاعبات بشكل رسمي، هن الدكتورة غاية المحرزي، ومريم العوضي، ونادية علي، وموزة الغفلي، وموزة المهيري، وعلياء العتيبة، على أن يتم استقطاب المزيد من اللاعبات المميزات لقائمته في الفترة المقبلة.

وأكدت نورة الجسمي مديرة التسويق في الفريق، أن الهدف من إطلاق فريق السيدات نشر رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، وتشجيع الفتيات على ممارسة اللعبة.

وقالت: يملك «الشعفار جميرا» رؤية لتعزيز مكانة رياضة المرأة والمساهمة في تطويرها، والارتقاء بها، ومن أجل ذلك حرصت إدارة الفريق برئاسة أسامة الشعفار على إطلاق فريق السيدات، الذي سيكون مكسباً جديداً لرياضة الدراجات الهوائية ولرياضة المرأة بشكل عام.

وأكدت الجسمي أن «الشعفار جميرا» سيوفر طاقماً تدريبياً متكاملاً لفريق السيدات، وكل مقومات النجاح من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنافسة بقوة في سباقات الهواة، بالإضافة إلى الاستفادة بعضوية نادي زعبيل للسيدات، وفقاً لعقد الرعاية الذي أبرمه الفريق مع النادي الشهر الماضي، وسيتم بمقتضاه استخدام مرافق وأجهزة اللياقة البدنية والتمارين الرياضية والتمتع بكافة التسهيلات والامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها النادي لمنتسباته، إلى جانب تنظيم الفعاليات الرياضية والورش التدريبية المتعلقة بالدراجات الهوائية.