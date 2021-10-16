مسودة للنظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)



دعا الاجتماع المشترك لاتحادات 10 دول لمنطقة غرب آسيا، بحضور البرازيلي أري جراسا رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا، بما يتواءم مع النظام الأساسي للاتحادين الآسيوي والدولي للعبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بدبي، بحضور وفد الاتحاد الدولي برئاسة أري جراسا، بجانب ممثلي اتحادات الإمارات، البحرين، عُمان، السعودية، الكويت، الأردن، العراق، سوريا، فلسطين، ولبنان، وغياب ممثلي اتحادي قطر واليمن.

وتقسم المناطق التابعة للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة إلى 5 روابط تشمل شرق آسيا «8 اتحادات»، جنوب شرق آسيا «10 اتحادات»، غرب آسيا «12 اتحاداً»، آسيا الوسطى «12 اتحاداً»، ومنطقة أوقيانوسيا «20 اتحاداً».

ويواجه تشكيل اتحاد غرب آسيا الكثير من التحديات، عطفاً على تواجد لجنة لمنطقة اتحادات غرب آسيا في الاتحاد الآسيوي، والتي شهدت تنظيم انتخابات في أكتوبر 2020.

وتحدث البرازيلي أري جراسا رئيس الاتحاد الدولي خلال الاجتماع المشترك مع اتحادات غرب آسيا عن دعم الاتحاد الدولي للاتحادات القارية والمحلية، والخطة الاستراتيجية للاتحاد في الاهتمام بتطوير اللعبة والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية والمقترحة خلال الفترات المقبلة، بجانب آليات الدعم المالي والتقني بهدف توفير كافة السبل لمشاركة فاعلة للاتحادات في البطولات الآسيوية والدولية وتأهيل كوادرها الوطنية.

على صعيد منفصل، حجز النصر وشباب الأهلي مقعديهما في أول نهائي لمسابقات الموسم الحالي 2021- 2022 «كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة» والمقرر مساء الجمعة المقبل على صالة الوصل.

وجاء تأهل «العميد» على حساب منافسه العين بالفوز 3-صفر في نصف النهائي، فيما تأهل «الفرسان» حامل لقب النسخة الأخيرة بالتفوق في الدور ذاته على منافسه الوصل 3-0.