«الذهبية الكاملة» لمربط دبي في «الشارقة للجواد العربي»



محمد حسن (دبي)



حقق مربط دبي العلامة الذهبية الكاملة، في ختام البطولات الأربع لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي - السلالة المصرية، الذي أقيم بالصالة المغطاة للنادي بمشاركة 61 جواداً من مختلف المرابط بالدولة.

واحتكرت خيول مربط دبي الألقاب الذهبية الأربعة المخصصة للمهرات، والأمهار، والأفراس، والفحول، كما نالت أيضاً فضيتين وبرونزية، وحصد مربط أركان مالك الكبيسي، فضية وبرونزية، وحصل مربط العز على فضية، فيما نال مربط رأس الخيمة أيضاً برونزية.

وشهد الختام الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، الأمين عام لاتحاد الفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد الحربيال مدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي، وقصي عبيد الله مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وعلي المطوع ممثل هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، وهاتان رجيب المدير الإقليمي للشركة السويسرية للتصنيف والاعتماد الأيزو.

واستهلت «دي أميرية» رباعية مربط دبي الذهبية، بعد أن تصدرت بطولة المهرات من جميع الأعمار، وحصدت الذهبية، فيما كان المركز الثاني والفضية من نصيب المهرة «بسمة العز» لمربط العز، ونالت البرونز «دي عفايف» وهي أيضاً لمربط دبي.

وأحرزت خيول دبي المركزين الأول والثاني في بطولة الأفراس، حيث توشحت بالذهب «دي عفاف»، فيما نالت الفضة رفيقتها «دي أمينة»، وجاءت في المركز الثالث ونالت الفضية «اس جي روضة» لمربط محمد هيثم بن فريش الكندي.

وأضاف «دي كحيلان» الذهبية الثالثة لمربط دبي، عندما اعتلى صدارة بطولة الأمهار من جميع الأعمار، ونال الفضية «دي ممزر» لمربط دبي، وحل ثالثاً ونال البرونزية «فرند الريماس» لمربط أركان مالك الكبيسي.

وأختتم الحصيلة الذهبية لخيول مربط دبي «دي حيدر» الذي توج بذهبية الفحول، وجاء في المركز الثاني ونال الفضية «ريعان الريماس» لمربط أركان مالك الكبيسي، فيما حصد البرونزية «آر آي كي الوليد» لمربط رأس الخيمة.