العرب يطاردون «الحسناء السمراء» لـ «المرة 34»!

علي معالي(دبي)



انطلقت النسخة رقم 58 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بمباريات دور الـ 32 بمشاركة 54 فريقاً تمثل 42 دولة من مختلف ربوع «القارة السمراء».

وتشهد البطولة وجود عدد قياسي من الأبطال السابقين وكبار القارة في مقدمتهم الأهلي والزمالك «مصر» الرجاء والوداد «المغرب» الترجي والنجم الساحلي «تونس» مازيمبي «الكونغو» صن داونز «جنوب أفريقيا».

والنسخة الجديدة تحمل رقم 26 بـ «النظام الجديد» الذي بدأ عام 1997 عندما تحولت إلى اسم دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات من دور الثمانية ومنذ عام 2016 أصبحت «المجموعات» من دور الـ16.

ويطارد العرب «الحسناء السمراء» للمرة الـ 34 خاصة أنهم أصحاب الحصاد الأكبر على صعيد دوري الأبطال بمحصلة بلغت 33 لقباً ويأتي الأهلي في المقدمة بـ «10 ألقاب والزمالك «5» والترجي «4» والرجاء البيضاوي «3»، مقابل لقبين لكل من وفاق سطيف والوداد بخلاف أندية أخرى حصدت اللقب مرة واحدة.

وتُوجت باللقب القاري مرة واحدة أندية النجم الساحلي وصن داونز وأسيك أبيدجان وهارتس أوف أوك ولم يحدث في التاريخ أن تواجد في بطولة واحدة كل هذا العدد من الأبطال السابقين.

3 ملايين دولار هي قيمة الجائزة المالية الجديدة لدوري الأبطال بعد ارتفاعها من مليون إلى مليون ونصف المليون ثم مليونين ونصف المليون وأخيراً 3 ملايين.

تعد الأندية المصرية الأكثر فوزاً باللقب الأفريقي برصيد 16 مرة مقابل 6 ألقاب لتونس والكونغو الديمقراطية والمغرب و5 ألقاب للجزائر والكاميرون و3 لغانا وغينيا ولقبين لنيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ولقب للكونغو.

ويلتقي اليوم «السبت» تاسكر الكيني مع الزمالك المصري والجيش الرواندي مع النجم الساحلي وأسيك الإيفواري مع شباب بلوزداد وجيندارميري من النيجر مع الأهلي والمريخ مع زاناكو الزامبي.

ويلعب غداً الأحد نواذيبو الموريتاني مع سطيف وهارتس أوف أوك الغاني ضد الوداد وريفرز يونايتد النيجيري مع الهلال وأويلرز الليبيري مع الرجاء والاتحاد مع الترجي.