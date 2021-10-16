مودريتش ينتظر «النبأ السعيد»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الكرواتي لوكا مودريتش «36 عاماً» يكنّ حباً شديداً لناديه الحالي ريال مدريد، لدرجة أنه لا يريد مغادرته حتى الاعتزال، إذ أنه أبدى استعداده لتوقيع عقد جديد مع النادي، بدلاً من عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

ولأن مودريتش يدرك جيداً قواعد التجديد بالنسبة لأصحاب السن الكبيرة، في ريال مدريد وبرشلونة، فإنه لم يطلب تجديد العقد إلا لمدة عام واحد فقط، وينتظر بلهفة أن تبلغه إدارة النادي بالنبأ السعيد في أقرب فرصة.

وذكر موقع جول إسبانيا إن مودريتش الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018، لم يتجاهل في الوقت نفسه العروض الخارجية، حيث قام عدد من الأندية الأميركية والخليجية بعملية «جس نبض» لمعرفة نواياه، ولكنه لا يتعجل قراره، انتظاراً لما سيسفر عنه رد إدارة «الميرنجي».

وأضاف الموقع إن مودريتش لم ينس على الإطلاق تجربته في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، عندما كان لاعباً في توتنهام، ولا يمانع في العودة إلى إنجلترا مرة أخرى إذا ما فقد الأمل في التجديد مع الملكي.

ويلعب مودريتش قائد منتخب كرواتيا، في ريال مدريد منذ موسم 2012-2013، وسيحتفل خلال مباراة «كلاسيكو الأرض» بين الريال وبرشلونة يوم 24 أكتوبر الجاري في «الكامب نو»، بمباراته رقم 400 مع «البلانكوس».

وشارك مودريتش مع الملكي هذا الموسم في 5 مباريات من 8 مباريات في الدوري الإسباني «الليجا»، وبدأها كلها أساسياً.