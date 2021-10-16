كأس فاطمة بنت مبارك في ضيافة إيطاليا



أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار كابانيللي في العاصمة الإيطالية روما عصر غد «السبت»، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، وكأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصص كأس «أم الإمارات» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 11 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 5 خيول، أبرزها «باسق» بقيادة الفارس جي إيرجوفيتش.

وينافس على اللقب «غرة الزمان» بقيادة أنطونيو فريزو، و«أميراثا فالتنسيس» بقيادة إس مولاس، و«بيلاجويا» بقيادة أي فيوري، و«فولكانو باي بونو ريفسو» بقيادة أي دياز.

ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجائزة البالغة 11 ألف يورو، يتصدرها «الأول» بقيادة ماريو سانا، و«دورجاك دو باين» بقيادة جي مارسيلي.

ومن أقوى المرشحين للفوز بالسباق الذي يقام على الأرضية العشبية «ريبالتون دو باين» بقيادة اف ديتوري، و«نهر داجوبيو» بقيادة آر لاكوبيني، و«كريبيو دي جالورا» بقيادة أنطونيو فريزو، و«سيلافيرت» بقيادة أي دياز، و«مباسنير دوبين» بقيادة أي ساتا.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.