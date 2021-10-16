«وكيل الدون» يبدأ «حملة الترويج»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يتردد اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كثيراً بين المرشحين الأوائل للحصول على الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» سنوياً لأفضل لاعب في العالم، صحيح أنه في قائمة الـ30 لاعباً الذين يفترض اختيار أحدهم للفوز باللقب، إلا أن خورخي مينديز وكيل أعماله يحاول جاهداً إبراز اسم «الدون»، من خلال أحاديثه لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، للترويج له، مثلما تفعل أندية الدوري الفرنسي بالترويج لفوز كريم بنزيمة.

ودافع مينديز عن ترشيح نجمه المفضل للفوز بالجائزة، في تصريحات للمجلة الفرنسية نفسها، حتى يكون وقع التصريحات قوياً ومؤثراً.

مينديز قال إن رونالدو يستحق الكرة الذهبية لهذا العام 2021، لأن أرقامه وإحصائياته يتحدثان عنه، وينبغي أن يكونا كافيين لمنحه الجائزة، كما أن الـ 115 هدفاً التي سجلها مع منتخب بلاده وانفرد بها بصدارة الهدافين في تاريخ المنتخبات الوطنية، كل هذه الأرقام التي حققها هذا العام، تشفع له للحصول على الجائزة، لأنها تعنى أنه مازال، وهو في السادسة والثلاثين من عمره، يثبت وجوده بقوة على الساحة الكروية العالمية، وإنه من دون أدنى شك أفضل لاعب على مر العصور.

وواصل مينديز انحيازه لموكله، بقوله: كريستيانو يستحق هذه الجائزة أكثر من أي وقت مضى، لأنه اللاعب الوحيد في العالم الذي فاز بكل البطولات والألقاب مع 3 أندية مختلفة، في بطولات دوري شديدة الاختلاف، وتشتعل فيها المنافسة، مثلما كان حاله في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وأشاد مينديز بانتظام رونالدو وثبات مستواه بصورة تدعو للإعجاب، وقدرته الفائقة على التغلب على كل الصعوبات، وقال: الكرة الذهبية هذا العام لها اسم واحد هو كريستيانو رونالدو.

وفي نفس السياق، قال مينديز في تصريحات أخرى لصحيفة «ماركا» الإسبانية: الكرة الذهبية جائزة فردية، ولا ينبغي اعتماد الألقاب الجماعية، ورونالدو هو الأحق بالفوز بها، لأنه حطم هذا العام الكثير من الأرقام القياسية العالمية، وأثبت تميزه وتفرده في ثلاث بطولات دوري مختلفة لعب فيها، إنه الأفضل في تاريخ الكرة العالمية.

غير أن موقع «ياهو سبورت» ذكر أن كلام مينديز لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر على اختيارات نجوم الكرة ومدربي المنتخبات الوطنية أوالصحفيين المنوط بهم اختيار الفائز.

وأضاف الموقع: ربما يدخل رونالدو ضمن الخمسة الأوائل في الترشيحات، ولكنه لن يكون «الفائز السعيد»، وعلى الأرجح يسبقه في الترتيب ليونيل ميسي وكريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو.