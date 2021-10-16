جيرو: «العائد» وراء فشل «الديوك» في «يورو 2020»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في حديث طويل لموقع صحيفة «ذا أتليتك» البريطانية، قال الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب ميلان الإيطالي، إن فشل منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2020»، وخروجه من دورالـ16 للبطولة، سببه عودة كريم بنزيمة إلى المنتخب.

وأضاف: بنزيمة تسبب في حدوث خلل تكتيكي في أسلوب لعب الفريق، وهذا ليس خطأه، ولكن هذا هو ما حدث، وظهر واضحاً للعيان، ولقد فقدنا قوتنا كمجموعة وحدث عدم توازن مفاجئ أربك المنتخب.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أنه إذا كانت هذه الملاحظة موضع اختلاف، إلا أنها صدرت أيضاً عن خبراء آخرين في فرنسا، مثل المدرب المخضرم ريمون دومينيك الذي سبق له تدريب «الديوك».

غير أن جيرو أقر حقيقة أنه مع الوقت سيكون بنزيمة مفيداً للمنتخب، وليس أدل على ذلك من النتائج الأفضل التي تحققت في دوري الأمم الأوروبية، والتي فاز منتخب فرنسا بكأسها، بعد تغلبه على بلجيكا في نصف النهائي، ثم إسبانيا في المباراة النهائية، وقال: المنتخب كان بحاجة إلى بعض الوقت لكي يتحسن ويحرز تقدماً.

جدير بالذكر أن المرة الأخيرة التي تجرأ فيها جيرو على انتقاد أسلوب لعب المنتخب، كانت تتعلق باللاعب كيليان مبابي، إذ اتهمه بأنة يضر المنتخب بعدم تمرير الكرة إليه خلال مباريات «يورو 2020».

وكان من نتيجة هذه الواقعة أن استبعده ديدييه ديشامب المدير الفني، ولم يستدعه إلى قائمة المنتخب التي شاركت في دوري الأمم الأوروبية، وإذا ما أضيفت هذه التصريحات الجديدة التي قالها بخصوص بنزيمة، فإنه حسب موقع جول العالمي، يقلل بالتأكيد أكثر وأكثر من فرص عودته المنتخب خلال التجمعات القادمة في كليرفونتين.

يذكر أن أوليفييه جيرو هو ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا برصيد 46 هدفاً، ولا يتقدم عليه إلا النجم المخضرم تيري هنري «51 هدفاً».