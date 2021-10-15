التعادل يحسم مواجهة عجمان والشارقة في «كأس المحترفين»

رضا سليم (دبي)

تعادل فريقا عجمان والشارقة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد راشد بن سعيد في ذهاب الدور الأول بكأس رابطة المحترفين، ليتأجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي إلى مواجهة الإياب يوم 25 أكتوبر الجاري.

ووضع أحمد العطاس «الملك الشرقاوي» في المقدمة برأسية رائعة في الدقيقة 11 من الشوط الأول، وهو أول أهدافه مع "الملك" هذا الموسم وينجح فراس بالعربي في تعديل النتيجة، نتسجيله هدف التعادل لـ «البرتقالي» في مرمى الشارقة في الدقيقة 20، ويرفع رصيده إلى 5 أهداف مع "البرتقالي" هذا الموسم.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل لوان بيريرا أول أهداف مع الشارقة هذا الموسم، وأعاد فريقه إلى المقدمة من جديد بالهدف الثاني.

ويظهر فراس بالعربي مرة أخرى، حيث نجح ضربة حرة مباشرة أن يعادل النتيجة مجدداً بإحرازه هدف عجمان الثاني 2-2 في الدقيقة 58، ولم يتغير الوضع حتى نهاية المباراة لتنتهي بالتعادل الإيجابي 2-2.