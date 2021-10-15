ميدفيديف ينسحب من كأس الكرملين

لندن (رويترز)

قال الروسي دانييل ميدفيديف بطل «أميركا المفتوحة للتنس» في بيان اليوم الجمعة إنه قرر الانسحاب من كأس الكرملين الأسبوع المقبل في موسكو للتركيز على باقي منافسات الموسم.

وخرج ميدفيديف، الذي فاز على نوفاك ديوكوفيتش في نهائي أميركا المفتوحة في «فلاشينج ميدوز» الشهر الماضي ليحقق أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، من الدور الرابع في إنديان ويلز هذا الأسبوع بعد الخسارة أمام البلغاري جريجور ديميتروف.

وقال المصنف الثاني عالمياً: بطولة كأس الكرملين في موسكو كانت فرصة للعب أمام الجماهير الروسية، سجلت نفسي في البطولة وكنت أتمنى اللعب لكن بسبب الجدول المزدحم في 2021 شعرت أنني لست جاهزاً بدنياً بنسبة 100٪.

أضاف: كان القرار صعباً، لكني اتخذته لاستكمال الموسم وتحقيق نتائج طيبة.

وانسحبت إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة للسيدات من كأس الكرملين يوم الخميس.