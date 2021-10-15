تين كات: الوحدة يحترم النصر ولكن لا يخشى أحداً



أبوظبي (الاتحاد)



يتوقع الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، مباراة صعبة أمام النصر السعودي غداً «السبت»، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقال: النصر يملك إمكانيات كبيرة بلا شك، ونكن له كل احترام، ولكننا لا نخشى أي فريق، والنصر في العادة يلعب بأجانب أكثر، نظراً لقانون الأجانب في البطولات المحلية، لذلك نتوقع اختلافاً في مستوى المنافس، وواثقون وفخورون بأنفسنا، ونسعى للانتصار، والمباراة هي «الفيصل».

وأضاف: وأجرى مدرب النصر تغييراً مؤخراً، ولكن على صعيد اللاعبين لم يحدث التغيير الكبير، ولدي نقاط حول طريقة لعبه، والمدرب الجديد عندما كان على رأس الإدارة الفنية للعين.

وقال محمد برغش لاعب الوحدة: نتوقع مباراة كبيرة أمام النصر، وهو فريق صعب، ولكننا واثقون بأنفسنا ومن إمكانياتنا في تحقيق هدفنا في المباراة، وهو الانتصار، خاصة أن صفوفنا مكتملة بعودة عدد من اللاعبين من الإيقاف أو الإصابة، ونأمل أن نوفق وأن يكون الحظ حليفنا، ونتأهل إلى نصف النهائي.