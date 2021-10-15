«روزنامة الفورمولا» موسم 2022.. جولة أبوظبي 20 نوفمبر



باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» عن روزنامة موسم 2022 من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا- 1»، وتضمنت 23 جائزة كبرى، حيث ستكون البحرين أولها في 20 مارس، وأبوظبي آخرها في 20 نوفمبر.

وغابت جائزة الصين الكبرى عن «روزنامة 2022» القياسية، من حيث عدد السباقات الذي كان 23 أيضاً في الموسم الجاري، لكن فيروس كورونا أدى لتقليص العدد إلى 22 سباقاً.

وبرر «فيا» سبب غياب جائزة الصين عن «الروزنامة» للموسم الثالث توالياً، بالقول في بيان «بسبب الظروف الوبائية المستمرة، لن يتم إدراج الصين في «روزنامة 2022»، وستتم إعادة الصين إلى «الروزنامة» بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وكان الموسم الحالي الذي وصل إلى جولته السابعة عشرة «جائزة الأميركيتين في 24 الشهر الحالي على حلبة أوستن في تكساس»، يتكون أيضاً من 23 سباقاً، ولكن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى إلغاء سباقات أستراليا، الصين، كندا، سنغافورة واليابان.

وعوضت إدارة «الفورمولا -1» و«فيا» هذه السباقات بإقامة سباقين على حلبة سبيلبرج النمساوية، وإدراج جائزتي قطر والسعودية للمرة الأولى، وجائزة هولندا التي سجلت عودتها الى الفئة الأولى لأول مرة منذ 1985.

وبعد 16 جولة على الموسم الحالي، يتصدر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الترتيب «262.5 نقطة» أمام بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون «256.5 نقطة».

ومن المتوقع ألا تحسم الأمور حتى الجولة الختامية المقررة في أبوظبي في 12 ديسمبر، بعد المرور بسباقات الأميركيتين «24 الحالي»، والمكسيك «7 نوفمبر» وساو باولو «14 نوفمبر» وقطر «21 نوفمبر» والسعودية «5 ديسمبر».

وخلافاً للموسم الحالي، حيث ستكون الجولة قبل الأخيرة، ستشكل جائزة السعودية الكبرى الجولة الثانية من الموسم المقبل في 27 مارس، على أن تليها أستراليا التي غابت عن «روزنامة» العامين الأخيرين بسبب كورونا، في 10 أبريل.