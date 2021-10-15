اتحاد كلباء يضع قدماً في «ثمانية» كأس رابطة المحترفين



فيصل النقبي (كلباء)



حقق اتحاد كلباء فوزاً كبيراً على العروبة بـ «رباعية» في ذهاب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، ليضع «النمور» قدماً في ربع النهائي، قبل لقاء الإياب بين الفريقين يوم 26 أكتوبر الحالي باستاد الفجيرة، وسجل الأهداف مهند العنزي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وأحمد عامر النقبي في الدقيقة 49، والغيني عثمان كامارا «هدفين» في الدقيقتين 54 و75.

وقدم «النمور» أداءً هجومياً جيداً طوال اللقاء، وسجل المدافع مهند العنزي الهدف الأول لاتحاد كلباء، قبل نهاية الشوط الأول بثوان، وهو هدفه الأول بقميص «النمور»، بعد أن انتقل بداية الموسم من العين.

وأضاف أحمد عامر النقبي الهدف الثاني في الدقيقة 49، عندما وضع الكرة في الشباك الخالية، وسجل الغيني عثمان كامارا الهدف الثالث في الدقيقة 54، وهو أول أهدافه مع اتحاد كلباء، بعد انتقاله بنظام الإعارة من الشارقة، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وأتبعه بالهدف الثاني له والرابع لـ «النمور» في الدقيقة 75.