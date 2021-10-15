بولت يرشح دي جراسي للتفوق على جاكوبس

لندن (رويترز)

قال يوسين بولت أسرع رجل في العالم، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من فوز العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس بسباق 100 متر في الأولمبياد يبقى الكندي أندريه دي جراسي الأقرب للهيمنة مستقبلاً على سباقي السرعة.

وفاز دي جراسي بالفضية خلف العداء الإيطالي في طوكيو، لكن ثبات مستوى العداء الكندي يجعله الأقرب للهيمنة على سباقي السرعة خاصة في بطولة العالم العام المقبل، والتي ستقام في الولايات المتحدة لأول مرة.

ويعد الفوز باللقب الأولمبي في طوكيو في سباق 200 متر الذهبية البارزة الوحيدة في خزانة دي جراسي لكن العداء البالغ عمره 26 عاماً حصد الكثير من الميداليات في بطولات كبرى سابقة ومن بينها عشر ميداليات في الأولمبياد وبطولات العالم.

ويتابع بولت العداء الكندي بشغف منذ أن احتل دي جراسي الوصافة وراء ملك سباقات السرعة الجاميكي في سباق 100 متر في أولمبياد ريو 2016 وربما يتأهب دي جراسي الآن لانتزاع العرش من بولت.

وقال بولت: يتمتع أندريه دي جراسي بثبات المستوى الآن أكثر من أي وقت مضى ويبدو مستعداً دائماً للصعود لمنصات التتويج، وإذا واصل هذا الأداء فإنه سيكون الأقرب للهيمنة وربما يستحيل بعد ذلك هزيمته.

أضاف: باقي المنافسين شهدوا صعوداً وهبوطاً في الأداء والمسألة تعتمد في النهاية على ثبات المستوى. ومنذ اعتزال بولت الفائز بثمانية ألقاب في الأولمبياد لم يستطع أي عداء آخر أن يملأ الفراغ الذي تركه النجم الجاميكي.

