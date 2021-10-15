العين يتخطى الإمارات بهدفين في ذهاب الدور الأول بكأس الرابطة



معتز الشامي (دبي)

حسم نادي العين نتيجة مواجهة الذهاب من الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، أمام الإمارات، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ستاد هزاع بن زايد، حيث سجل هدفي المباراة جوانكا في الدقيقة 73 وسفيان رحيمي في الدقيقة 82، من تسديدتين صاروخيتين من خارج حدود منطقة الـ18.

وشهدت المباراة سيطرة عيناوينة طوال شوطيها، في ظل التحفظ الدفاعي الذي فرضه فريق الإمارات على مجريات اللعب. وتأخر التسجيل للشوط الثاني، بعدما لجأ العين لخيار التسديد من خارج المنطقة لمواجهة التكتل الدفاعي أمام وداخل المنطقة، ودفع «البنفسج» بتشكيلة خلت من لاعبيه الدوليين لاسيما بندر الأحبابي ولابا كودجو، حيث فضل المدرب إراحة الثنائي.

وحاول العين ترجمة السيطرة خلال الشوط الأول، لكن لاعبيه لم يحسنوا استغلال الفرص، وفي الشوط الثاني ضغط الفريق بكل خطوطه على دفاعات الإمارات، قبل أن يتسلم جوانكا كرة عرضية من خارج حدود المنطقة، سددها صاروخية مباغتة سكنت الزاوية اليمنى لعرين الإمارات في الدقيقة 73، وبعد الهدف بـ5 دقائق، استغل سفيان رحيمي تمريرة تلقاها على خط منطقة الـ18، وسدد بيسراه صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الإمارات، محرزاً الهدف الثاني الذي أنهى مباراة الذهاب بهدفين، يعززان حظوظ «الزعيم» في التأهل للدور الثاني.