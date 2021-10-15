الزمالك يؤكد الجاهزية للانطلاقة الأفريقية

القاهرة (د ب أ)

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك المصري، أن نسخة الموسم الجديد من دوري أبطال أفريقيا، تضم العديد من الفرق القوية.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه قام بتجهيز اللاعبين بصورة جيدة للمباراة المقبلة أمام توسكر الكيني، والتي تقام غداً السبت في ذهاب دور الـ32 من المسابقة، وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التأهل للدور التالي في البطولة.

وأضاف أن هدفه هو الفوز رغم قوة المنافس الذي توج بكأس السوبر المحلي في بلاده مؤخراً. وشدد على أنه يجب أن يكون لدى فريقه دوافع قوية وروح كبيرة في لقاء الغد، مضيفا أنه يحترم الفريق المنافس ولكنه سيلعب للفوز.

وأضاف أن صفوف الزمالك شهدت انضمام اللاعبين الدوليين العائدين من المشاركة مع المنتخبات في فترة التوقف الدولي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو المساعد الأول وفاسيكا بيرو فاسيكا المساعد الثاني وليما نجويسي حكماً رابعاً.

يذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام يوم 22 من الشهر الجاري في ملعب برج العرب بالإسكندرية.