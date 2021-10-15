الحمرية يتصدر «الهواة» بـ«النقطة السادسة»



فيصل النقبي (الفجيرة)



تصدر الحمرية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على التعاون بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية للبطولة، ليرفع رصيده إلى «النقطة السادسة»، وظل التعاون بلا نقاط، وسجل الأهداف سالم سليمان في الدقيقة 22، وفينيسوس في الدقيقة 35، وجيلمار في الدقيقة 68.

ونجح دبا الحصن في العودة من مسافي بـ«نقطة ثمينة»، بعد التعادل المثير بهدف لكل منهما، ليرفع الفريقان حصادهما إلى 4 نقاط، تقدم مسافي بهدف أحرزه إبراهيما دياكيتي في الدقيقة 37، وتعادل دبا الحصن بهدف محمد المربوعي في الدقيقة 70.

وتعادل الفجيرة والبطائح من دون أهداف في «قمة الجولة»، ليضيف البطائح «النقطة الرابعة» فيما حصل الفجيرة على أول نقطة، بعدما خسر أمام حتا في الجولة الأولى.

ونجح دبا الفجيرة، في العودة إلى نغمة الفوز على حساب الرمس بـ«خماسية» ليصل إلى النقطة الثالثة ويبقى الرمس بلا نقاط، وسجل أهداف «النواخذة» تافادزوا في الدقيقة 16، ودياجو سيلفا «هاتريك» في الدقائق 50 و77 و90، وجابريل كوتي في الدقيقة 59.

وتستكمل الجولة الثانية بإقامة 3 لقاءات اليوم، تجمع بين جلف أف سي مع سيتي، والذيد مع حتا ومصفوت مع العربي.