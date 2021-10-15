بنيتيز ورودجرز يستبعدان تدريب نيوكاسل!

لندن (رويترز)

نأى رفائيل بنيتيز مدرب إيفرتون وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي بنفسيهما عن شائعات تربطهما بتدريب نيوكاسل يونايتد، بعد أن اشترت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وثارت شكوك حول مستقبل المدرب ستيف بروس في نيوكاسل بعد هذا الاستحواذ لكن النادي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن بروس سيقود الفريق أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد، مما يسمح له بخوض مباراته رقم ألف في مسيرته كمدرب.

وسبق لبنيتيز تدريب نيوكاسل بين 2016 و2019 وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز في أول موسم كامل له مع النادي ويبقى من المدربين المحبوبين في ملعب سانت جيمس بارك، لكنه أكد أنه سيبقى مع إيفرتون بعد توليه المسؤولية هذا الصيف.

وقال بنيتيز للصحفيين اليوم الجمعة: تربطني علاقة رائعة مع جماهير نيوكاسل والمدينة وشهادتي تكون دائماً مجروحة، منذ اليوم الأول لمفاوضاتي مع مجلس الإدارة هنا قلت لهم لا تقلقوا، قررت البقاء لأني سعيد جداً، كل ما هنالك أنني أرغب في تطوير كل الأمور قدر المستطاع هنا، أرتبط بعقد مع إيفرتون حالياً، وأركز في عملي وأتمنى كل التوفيق لنيوكاسل.

وانتقل رودجرز لتدريب ليستر سيتي من سيلتيك في منتصف موسم 2018-2019 وقال إنه ملتزم بنسبة 100٪ بالبقاء في النادي مضيفا أن التكهنات بشأن تدريب نيوكاسل تضر كل الأطراف المعنية.

وأضاف رودجرز: أرتبط بعقد حتى 2025 وأرغب بالطبع في البقاء هنا، أنا محظوظ للغاية، رئيس النادي شخصية رائعة وكذلك مدير الكرة وأملك مجموعة من اللاعبين الذين أستمتع بالعمل معهم، نملك هيكلاً هنا يساعدنا على المنافسة.. سمعت بكل التكهنات التي ستضر الجميع خاصة ستيف ونيوكاسل.