«التحدي للجو جيتسو» تبصم بالنجاح من اليوم الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أسدل اليوم الستار على منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي للجو جيتسو في «جوجيتسو أرينا» بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة المئات من مواهب الصغار والبراعم من مختلف الجنسيات.

وتعد البطولة منصة مثالية لإعداد نجوم المستقبل، خصوصاً أنها تحاكي في قوانينها ولوائحها التنظيمية منافسات الكبار والمحترفين، وتهيئ اللاعبين الصغار والأطفال للتعود على منافسات البطولات الكبرى، وإكسابهم الخبرات اللازمة لبدء مسيرتهم الاحترافية والالتحاق بركب الفئات السنية المختلفة للأندية والأكاديميات والمنتخب الوطني، مواكبة لرؤية اتحاد الجو جيتسو، في توسيع قاعدة الممارسين والمساهمة في بناء جيل قوي قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، خطف لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لأضواء بالفوز بالمركز الأول بعد تسجيلهم لـ 6160 نقطة، وحل لاعبو أكاديمية جوجيتسو أرينا في المركز الثاني برصيد 5840 نقطة، وحلت أكاديمية تيم جلادييترز ثالثة برصيد 5600 نقطة.

ومن جانبه، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، إن بطولة التحدي تحقق عاماً بعد آخر نجاحاً لافتاً في استقطاب أعداد أكبر من المشاركين، في مشهد يعكس زيادة الوعي بأهمية هذه الرياضة في المجتمع الإماراتي، وتجسد الدور الكبير للأسر في دفع أبنائها نحو اتخاذ هذه الرياضة كأسلوب حياة يعود بالمنفعة على الصحة البدنية والذهنية للجيل الناشئ.

وأشار الظاهري إلى أن الإقبال الكبير من الأطفال والصغار للمشاركة في البطولة، يعكس إيمانهم بضرورة اكتساب الثقة، وتعزيز التزامهم وتمسكهم بقيم الانضباط والصبر والقيادة والشجاعة والتحمل، مثنياً على دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو هذا الخيار المهم، الذي يسهم في بناء جيل يعد مفخرة للوطن.

وشدد على أهمية الاستفادة من الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، حيث كان وما زال له بالغ الأثر فيما تحقق من إنجازات لجو جيتسو الإمارات خلال العقد الماضي.

وتميزت منافسات بطولة التحدي بحضور جماهيري كبير، شكّلت الأسر النسبة الأكبر منه، حيث توافدت لتشجيع أبنائها وتحفيزهم لتحقيق الفوز، في البطولة التي تستهدف البطولة الفئات السنية من عمر 4 – 15 عاماً، وهي مخصصة حصراً لحملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.