«الآسيوي»: خربين أعاد اكتشاف نفسه



أبوظبي (الاتحاد)



ذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن السوري عمر خربين أعاد اكتشاف نفسه مع الوحدة الذي يعتبر المحطة التالية لمشواره الاحترافي، بعد تجارب سابقة متميزة، خاصة مع الهلال السعودي، والذي أحرز معه لقب أفضل لاعب في القارة الآسيوية عام 2017، بعد أن حقق لقب هداف دوري الأبطال في العام ذاته.

وقال «لا يزال خربين في قمة عطاءه، خاصة عن مناطق المنافسين، حيث يعتبر الهداف الأبرز للفريق هذا الموسم في المسابقة القارية بتسجيله 3 أهداف، كما نجح بالتأقلم سريعاً مع «العنابي» حيث نجح خلال العام الماضي في تسجيل 8 أهداف في الدوري الإماراتي، إلى جانب تسجيل 3 أهداف، في آخر 3 مباريات هذا الموسم، مما يجعل منه أحد أهم العناصر في الوحدة خلال مواجهة ربع النهائي أمام النصر السعودي».

وأضاف «يفرض خربين تألقه مع منتخب سوريا، حيث سجل هدفين في المباراتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية إلى «مونديال 2022».