«هشتاق» يتصدر كأس الوثبة ستاليونز في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، فعالياته، حيث يقام غداً سباق كأس الوثبة ستاليونز في مضمار فرنسو بأميركا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويأتي تنظيم المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وينتظر أن يشهد سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1106 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف دولار، سباقاً حافلاً بالإثارة والتكافؤ، نسبة لتقارب مستويات الخيول. ويتصدر المهر غير المهزوم «أر بي هشتاق» لمايكل جوميز، وبإشراف تي إيتون، وقيادة بي أم تيريرو، قائمة الترشيحات، من بين 7 خيول تنافس في السباق الذي سيقام على مضمار فرنسو الرملي في ولاية كاليفورنيا.

وينافس على اللقب «بادواون» لكاثرين باربيو، بإشراف أتش روبن، وقيادة اف مونروي، و«ناوتي جرينلاند» لإليزابيث بورج، بإشراف نفس المالكة، وقيادة أس أمادور، و«ريتش وسكس» لهوي روبن، بإشراف نفس المالك وقيادة سي هيريرا.

وهناك «سويت وان» وقيادة جي رودريجوز، و«روكيت روكيت» بقيادة بي فلورز، وهما لإليزابيث بورج، بإشراف نفس المالكة، ويكمل القائمة «دريم» لنادي بليزنتون لسباقات الخيول العربية بإشراف تي إيتون وقيادة بي فلورس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.