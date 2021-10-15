خيول الإمارات تتأهب لإنجاز جديد في «يوم الأبطال»





محمد حسن (دبي)

تخوض خيول الإمارات مساء غد مواجهات قوية في حفل سباق يوم الأبطال البريطاني، أغنى يوم لسباقات الخيل البريطانية، والذي يستضيفه مضمار أسكوت العريق في المملكة المتحدة.

ويجتذب سباق كوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، نخبة قوية يتقدمها بالاس بيير«لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف جون وثادي جوسدن، بجانب غير المهزوم«بعيد» لشادويل بأشراف ويليام هاجاس.

ويشهد السباق عودة«ذا ريفنانت» لإسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، الذي يسعى للدفاع عن لقبه في العام الماضي، بإشراف فرانسيس هنري جرافارد، فيما يدفع سعيد بن سرور بالجواد»بن بطل«، الفائز في آخر مشاركة، ويمثل جودلفين أيضاً«ماستر أوف ذا سيز» العائد من الإصابة بعد غياب طويل.

ويتوقع أن يشهد سباق بطولة شامبيون ستيكس، منافسة شرسة، حيث يواجه النجم الإماراتي وبطل النسخة الماضية«أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نجم جودلفين«أداير» بطل الديربي الإنجليزي، والكنج جورج، والنجم السعودي«مشرف» بطل جدمونت انترناشونال.

وكان«اديب» الذي يدربه وليام هاجاس، قد فاز بأول سباقات الفئة الأولى في بريطانيا، في سباق شامبيون ستيكس العام الماضي، ولكنه شارك في ثلاث سباقات فقط منذ ذلك الوقت.

أما النجم«أديار» صاحب الأداء المتميز من بين مجموعة جودلفين المشاركة في يوم الشامبيونز البريطاني في آسكوت، سيسعى لتحقيق إنجاز أخفق فيه أبطال من أمثال«نجينيسكي» في 1970 و«مونتجو» في 2000 – ألا وهو الفوز في شامبيون ستيكس عقب الخسارة في لونجشام.