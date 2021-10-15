جوارديولا يرد على سترلينج: مندهش من رغبتك!

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لم يكن يعرف أن رحيم سترلينج يفكر في الرحيل عن النادي بسبب قلة مشاركاته، لكنه أضاف أنه لا يستطيع أن يمنح أي لاعب ضمانات بشأن المشاركة أساسياً.

ويرتبط سترلينج بعقد مع سيتي حتى 2023 وقال إنه يرغب في البحث عن فرصة خارج البلاد بعد أن سقط من حسابات جوارديولا هذا الموسم وشارك أساسياً مرتين فقط في سبع مباريات في الدوري.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: لم أكن أعرف وأعتقد أن النادي أيضاً لم يكن يعرف برغبته في الرحيل، رحيم لاعب في النادي وأتمنى أن يلعب دوراً بارزاً معنا، ما أطلبه من رحيم وأي لاعب آخر هو أن يشعر بالرضا لوجوده معنا وأن يستمتع بوقته، إذا لم يكن الأمر كذلك فعليه أن يتخذ أفضل قرار بالنسبة له ولأسرته.

أضاف: كنت لاعباً وأتفهم هذا الأمر تماماً، كنت أرغب بالطبع في اللعب باستمرار، كل اللاعبين يرغبون في خوض كل مباراة لكني لا أستطيع أن أمنحهم ضمانات.

وقال جوارديولا إنه لا يحابي أي لاعب في تشكيلة سيتي على الآخر ويعامل كل اللاعبين بدرجة متساوية بغض النظر إذا كان هذا اللاعب من خريجي الأكاديمية أو من اللاعبين الدوليين.

وقال جوارديولا إن فيران توريس سيغيب لفترة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر بعد إصابة المهاجم بكسر في القدم خلال اللعب مع إسبانيا لكن المدافع ألكسندر زينتشنكو ولاعب الوسط إلكاي جندوجان سيعودان للتدريبات.

وسيكون من الصعب مشاركة إيدرسون وجابرييل جيسوس في مباراة بيرنلي غداً السبت بعد اللعب مع البرازيل أمس الخميس.