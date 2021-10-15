تشيلسي أمام برنتفورد.. غياب روديجر وعودة لوكاكو

لندن (رويترز)

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن الفريق سيفتقد جهود لاعبه المصاب أنطونيو روديجر في مباراته أمام مضيفه برنتفورد غداً السبت لكن روميلو لوكاكو أصبح جاهزاً للعب.

وغاب قلب الدفاع روديجر عن مباراة بلاده ألمانيا في تصفيات كأس العالم أمام مقدونيا الشمالية يوم الاثنين الماضي بسبب مشكلة في الظهر.

ولم يشارك المهاجم البلجيكي لوكاكو في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا يوم الأحد الماضي بعد إصابته بإجهاد عضلي، لكنه تدرب أمس الخميس.

وقال توخيل للصحفيين: يعاني روديجر من إصابة، عاد مصاباً من اللعب مع منتخب بلاده ولذلك لن يلعب غداً، لا يزال كريستيان بوليسيك مصاباً أيضاً ولن يشارك، وتحوم شكوك حول مشاركة حكيم زياش، الذي غاب عن آخر حصتي مران لشعوره بصداع ويبدو أنه لن يلعب معنا غداً.

أضاف: روميلو في حالة طيبة وخاض كل جلسات المران وسيلعب غداً.

وقال توخيل إن قلب الدفاع تياجو سيلفا سيغيب أيضاً عن المباراة حيث لن يعود قائد البرازيل من أداء الواجب الوطني سوى في وقت لاحق اليوم الجمعة.