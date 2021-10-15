«الجولة الأولى» تدشن صراع قوارب التجديف المحلية

دبي (الاتحاد)

تشهد قناة دبي المائية بمنطقة الجداف عصر غد السبت، تظاهرة رياضية تراثية بحرية كبيرة، مع انطلاق سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022.

ويجمع السباق نخبة النواخذة والملاك والبحارة في رياضة قوارب التجديف المحلية، من أبناء الدولة والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقام السباق بقناة دبي المائية التي تمثل مساراً انسيابياً ومثالياً، حيث سينطلق الشوط الأول باتجاه خط النهاية عند خور دبي وفستيفال سيتي لمسافة تزيد عن 2.3 كلم.

ويسبق انطلاقة السباق سحب القرعة، التي سيتم فيها توزيع القوارب المشاركة على شوطين اثنين، أحدهما سيحمل اللون البرتقالي والآخر سيحمل اللون الأزرق، حيث ستوضع أعلام لكل شوط في مقدمة القارب وتبرز في قائمة النواخذة أسماء معروفة بتألقها في البطولة العريقة، من بينها بدر عبدالحكيم ومحمد الياسي، وإسماعيل جمعة وعبيد الحمادي وصالح الشحي ونواف المرعي وخلفان الزعابي وسالم مسعود وناصر المسماري ومحمد إسماعيل الفلاسي وإبراهيم سلطان المرزوقي وأحمد إبراهيم الحمادي، إضافة إلى أحمد البوسميط (البحرين) وحميد البحري (عمان).

وأخطرت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الملاك والنواخذة المشاركين في الحدث، بالتعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة حسب اللوائح المتعارف عليها منذ الموسم الماضي، حيث يشارك في كل قارب 9 أفراد، من بينهم سكوني و8 بحارة (7 مواطنين واثنان من المقيمين في الدولة)، وسيكون وزن القارب مفتوحاً.