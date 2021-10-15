«دبي للخيول» يواكب نجاحات إكسبو 2020 بالمزاد الثاني

دبي (الاتحاد)

اختتم مربط دبي للخيول العربية مزاده الاستثنائي، الذي أقيم على الميدان العشبي في المربط بتنظيم «الإمارات لمزادات الخيول»، وهو ثاني مزاد يقام العام الجاري، وذلك توازياً مع فعاليات معرض إكسبو العالمي 2020.

واستقطب المزاد مشاركين فاق عددهم 220 من مختلف مناطق العالم، إضافة إلى مشاركين يمثلون عدداً من المرابط الوطنية. وشمل المزاد 119 خيلاً تصدرت أعلى سعر من مبيعاتها في المزاد المهرة دي ريانة من الفحل أف إيه إل رشيم، والفرس دي رنانة بقيمة 900 ألف درهم، ثم الفرس دي رنانة، وهي من الفحل دي خطاف والفرس جميلة بقيمة 800 ألف درهم.

وحضر فعاليات المزاد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، والدكتور غانم عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وهو أحد أبرز مربي الخيل العربية في الإمارات، وقصي عبيد الله مدير عام بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وخليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة لجمال الخيول العربية، وخالد العميري مدير عام مربط عجمان للخيول العربية مدير عام بطولة عجمان للخيل العربي، وعلي مصبح الكعبي مدير عام بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية.

كما تميز المزاد بحضور دولي وازن لعدد كبير من المربين والملاك وعشاق الخيل العربية الأصيلة ممن يمثلون مرابط عالمية وإقليمية ومحلية. وقام مربط دبي بعرض مجموعة من أجود خيول إنتاجه الجديد مع عدد من الخيول ذات السجلات الناصعة في البطولات الدولية، لمنح مناسبة إكسبو 2020 ما تستحقه من خصوصية عالمية تترجم مكانة العلامة النوعية لدبي والإمارات، بوصفها سوقاً عالمية للتميز والجودة، وتمكين عشاق الخيل العربي من مرابط العالم من الفائدة المرجوة بالمناسبة كفرصة سانحة ومجدية وتاريخية.

ومثلما سجل مربط دبي مبادرة كريمة لفائدة المشاركين في المزاد الماضي، بتخصيصه مجموعة من شبوات فحل الإنتاج العالمي المعاصر أف إيه إل رشيم والفحل العالمي دي سراج، شهد مزاد إكسبو 2020 عملية السحب بالقرعة على مجموعات ثلاث متضمنة شبوة وشبوتين وثلاث شبوات من الفحلين مقسمة حسب قيمة الشراء.

فاز عن المجموعة الأولى بشبوة رشيم عمار حسين عيسى الدرمكي، وعن المجموعة الثانية بشبوة رشيم كل من أركان الكبيسي مالك مربط الريماس، وبشبوة دي سراج عبدالله محمد الماجد من المملكة العربية السعودية.

وفاز عن المجموعة الثالثة بشبوة رشيم مربط أجمل من المملكة العربية السعودية، وبشبوة دي سراج كل عبدالله محمد الكعبي من دولة قطر، وأحمد الكبيسي ومربط الريماس. كما خصص المزاد شبوة من الفحل أف إيه إل رشيم لجمهور المتابعين للمزاد وكانت من نصيب عمر حسين خواج من المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن مربط دبي قد أطلق موسم التشبية من فحل الإنتاج العالمي المعاصر أف إيه إل رشيم، ومن الفحل العالمي بثنائية ذهبية دي سراج والفحل المتميز دي نائل، وهي فرصة يعتبرها المهتمون سانحة للاستفادة من هذه الأهرامات الإنتاجية في تطوير الخيل العربية لدى المرابط الوطنية والدولية.