بالفوز على الشارقة.. الوصل أول مفاجآت دوري السلة

علي معالي(دبي)

حقق فريق الوصل أولى مفاجآت موسم دوري رجال السلة، بالفوز على الشارقة وصيف بطل الموسم الماضي، وحامل لقب كأس الاتحاد للموسم الحالي، في الجولة الأولى من الدوري الذي يحمل الرقم 45، في المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل بزعبيل.

وانتهى وقت المباراة الأصلي 76/76، بنتيجة أرباع 13/ 14 و28/ 21,18/ 21,17/ 20، وفي الشوط الإضافي الخامس نجح الوصل في الفوز بنتيجة 11/ 9 لتنتهي المباراة لفهود زعبيل على الملك الشرقاوي 87/ 85.

وفي مباراة ثانية فرض شباب الأهلي سيطرته على المباراة بفوزه على فريق الوحدة 107/ 51، بنتيجة أرباع 26/ 17 و28/ 3 و26/ 13 و27/ 18. كما فاز النصر على البطائح 85/ 83.

ويشارك في دوري هذا الموسم 6 فرق فقط وهي شباب الأهلي والشارقة والبطائح والنصر والوصل والوحدة، بعد اعتذار الجزيرة والظفرة وبني ياس والعين. تقام المسابقة على 3 أدوار، على أن تقام مباريات الدور الثالث على ملاعب الفريق المتقدم، وفي المرحلة الأولى يتم تحديد ترتيب المرحلة من 1 إلى 6، ويتأهل الفريقان الحاصلان على الترتيب الأول والثاني من المرحلة للدور نصف النهائي.

وفي المرحلة الثانية «ربع النهائي»، تقام المباريات بين الفرق الحاصلة على المراكز من الثالث إلى السادس في المرحلة الأولى، لتحديد الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي، بحيث تقام بينهم مباريات بنظام «بست أوف 3»، ومنها يتأهل الفريقان الفائزان للمرحلة الثالثة للدور نصف النهائي، على أن تجرى مباريات الترتيب بين الفريقين الخاسرين لتحديد المركزين 5 و6 في الترتيب النهائي.

وفي المرحلة الثالثة «نصف النهائي»، تقام مباريات بين 4 فرق متأهلة بنظام بست أوف 3، على أن يتأهل الفائز للنهائي.