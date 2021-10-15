السركال تتصدر العرب في تصنيف «دولي الشطرنج»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تصدرت روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، اللاعبات العرب، في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج عن شهر أكتوبر الحالي لفئة 12 سنة، بعد حصولها على 1666 نقطة، لتكون الأولى عربياً والخامسة آسيوياً، بينما احتلت المركز 23 عالمياً.

وحققت السركال هذه القفزة الكبيرة في التصنيف، بعد مشاركتها الأخيرة في مهرجان بييل بسويسرا خلال أغسطس الماضي، بعد انقطاع عن المشاركات لسنتين بسبب جائحة كورونا، لكنها من أول مشاركة بعد هذا التوقف حققت هذه القفزة الكبيرة.

وعبرت روضة السركال عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز الذي أهدته إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وإلى كل شعب الإمارات ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وأسرتها.

وقالت: نجحت في العودة إلى زعامة اللعبة عربياً، هذا الإنجاز له طعم خاص لأنه يأتي في عام الخمسين، سعيدة بعودتي إلى سلم الإنجازات بعد انقطاع دام لعامين بسبب الجائحة، وكانت العودة لتصدر قائمة الترتيب بعد مشاركتي الأخيرة في مهرجان بييل، وسبق لي أن كنت اللاعبة المصنفة الأولى على العالم في 2018.

وعن طموحها قالت السركال: أن أحصل على لقب أستاذ دولي كبير، وأن أفوز ببطولة الأساتذة في المستقبل، وقبل ذلك أن أكون في المركز الأول في أي بطولة أشارك فيها إقليمية أو قارية أو دولية، أشكر والدي على دعمه الكبير ومدربي ونادي أبوظبي للشطرنج.

من جهته قال حسين الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج: روضة موهبة فريدة وتمتلك قدرات كبيرة، نحن سعداء في النادي بها وبإنجازاتها المتواصلة، والنادي حريص دائماً علي توفير كل ما من شأنه أن يجعلها تواصل تألقها في اللعبة، وأن تكون دائماً في القمة.