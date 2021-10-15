سترلينج يدرس الرحيل!

لندن (أ ف ب)

أقرّ الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج بأنه «منفتح» أمام إمكانية انتقاله من نادي مانشستر سيتي، ليحصل على مزيد من الوقت على أرض الملعب من دون أن يستبعد رحيله خارج البلاد.

ويحمل اللاعب البالغ 26 عاماً ألوان الفريق منذ العام 2015 بعد قدومه من ليفربول، لكنه استهل مباراتين فقط أساسياً هذا الموسم في الدوري الإنجليزي تحت إشراف المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقال سترلينج في ندوة رياضية: «إذا كانت هناك فرصة للانتقال للحصول على وقت لعب إضافي، فأنا منفتح لهذا الأمر حالياً».

وتابع: «كما قلت، كرة القدم هي الأهم بالنسبة لي، تحديات وضعتها لنفسي منذ صغري وأحلامي أيضاً، باللعب في الخارج.. ربما في يوم ما أود اللعب خارجاً لأخوض هذا التحدّي».

وقد يستهل سترلينج الذي ينتهي عقده مع بطل إنجلترا عام 2023، مباراة بيرنلي المقبلة، بعد إصابة الإسباني فيران توريس بكسر في ساقه خلال مشاركته مع بلاده في دوري الأمم الأوروبية.