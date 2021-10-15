الأهلي المصري يأمل «ضربة بداية قوية»

القاهرة (د ب أ)

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري ورئيس بعثة الفريق في النيجر، أن الفريق يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الحرس الوطني في مباراة الغد في ذهاب دور الــ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم إن هدفهم الرئيسي هو أن تكون ضربة البداية قوية للأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 للبطولة لن تكون سهلة كما يتصور البعض، لكنها تتطلب تركيزاً ومجهوداً كبيراً من جميع اللاعبين لتحقيق النتيجة الإيجابية التي ينتظرها الجميع قبل مباراة العودة.

وأوضح أن الجهاز الفني عكف على دراسة المنافس خلال الأيام الماضية؛ للاطلاع على نقاط القوة والضعف في صفوفه واختيار الطريقة الأمثل لمواجهته خلال المباراة.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني غداً السبت على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الأفريقية فوزاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي توج بها 10مرات.