إصابة كورونا «سادسة» في شتوتجارت

شتوتجارت (د ب أ)

كشفت الفحوص عن حالة إصابة سادسة بعدوى فيروس كورونا المستجد ضمن صفوف فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، لكن الحارس الاحتياطي للفريق فابيان بريدلو خرج من العزل الصحي، ويمكنه المشاركة في المباراة المقررة أمام بروسيا مونشنجلادباخ غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني «بوندسليجا».

ولا يزال فلوريان مولر حارس المرمى الأساسي للفريق يغيب بسبب إصابته بالعدوى، لكن الفحوص التي خضع لها بريدلو جاءت بنتائج سلبية وأكدت تعافيه.

ومع ذلك، لم يحسم المدير الفني بيليجرينو ماتارازو قراره حتى الآن بشأن إشراك بريدلو في مباراة الغد أو الدفع بالحارس الثالث فابيان شوك، ويتوقع أن يتخذ قراره النهائي بعد المران الأخير للفريق المقرر اليوم.

وقال ماتارازو إن بريدلو يجب أن يكون بحال جيد أولاً، مضيفاً: في النهاية سأتخذ القرار بعد أن غاب عن التدريبات طوال عشرة أيام.

وانضم لاعب خط الوسط أوريل مانجالا إلى قائمة المصابين بعدوى فيروس كورونا بفريق شتوتجارت، وسيغيب عن مباراة الغد إلى جانب اللاعبين الآخرين الذين يخضعون للعزل وهم مولر ووفالديمار أنتون ورودريجو ماسيمو وإريك تومي.

ووصف سفن ميسلينتات مدير الكرة بنادي شتوتجارت، إصابة مانجالا بالعدوى بأنها صدمة للفريق.

وأضاف: من ناحية لأننا كنا نأمل في تجنب المزيد من حالات الإصابة بالعدوى، ومن ناحية أخرى لأن أوريل كان يستعيد مستواه بعد العودة من الإصابة.