دورتموند يتربص.. ليفركوزن والبايرن لفض شراكة الصدارة

برلين (أ ف ب)

يستضيف باير ليفركوزن المتألق هذا الموسم، بايرن ميونيخ الساعي إلى إحراز لقبه العاشر توالياً في الدوري الألماني لكرة القدم، ضمن مباريات المرحلة الثامنة على ملعب "باي أرينا"، الأحد في لقاء قمة لفض شراكة الصدارة بينهما.

وسينفرد الفائز بهذه المواجهة بالمركز الأول، علماً بأن الفريق البافاري يتقدم على ليفركوزن بفارق الأهداف فقط، ولكل منهما 16 نقطة. لكن في حال انتهاء المباراة بالتعادل، فيمكن لبروسيا دورتموند المتربص بـ15 نقطة انتزاع المركز الأول، شرط فوزه على ضيفه ماينز قبل 24 ساعة، على غرار فرايبورج الرابع (15) الذي يستقبل لايبزيج السابع.

وأظهر ليفركوزن ثباتاً في المستوى منذ مطلع الموسم الحالي، وحقق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، مقدّماً عروضاً هجومية رائعة بإشراف مدربه السويسري جيراردو سوان.

ويدين ليفركوزن بهذا المستوى إلى صانع ألعابه الشاب فلوريان فيرتس، الذي يتوقع له النقاد مستقبلاً رائعاً، وقد ساهم هذا الموسم بتسجيل أربعة أهداف وخمس كرات حاسمة، بالإضافة إلى هدافه التشيكي باتريك شيك صاحب 6 أهداف يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الهدافين، خلف مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومهاجم بروسيا دورتموند النروجي إرلينج هالاند.

وأشاد لاعب ليفركوزن وبايرن ميونيخ السابق البرازيلي زي روبرتو بفيرتس بقوله لمجلة "كيكر" الألمانية: لديه غريزة عفوية على القيام بالمحاولة تلو الأخرى عندما لا تسير الأمور كما يشتهي وهذا أمر في غاية الأهمية لتحقيق النجاح.

ويستطيع المدرب الاعتماد أيضاً على لاعب الوسط المؤثر التشيلي تشارلز أرانجيس الذي غاب عن مباراة منتخب بلاده الأخيرة ضد فنزويلا بداعي الإيقاف وعاد مبكراً إلى ليفركوزن. في المقابل، يريد بايرن ميونيخ النهوض من كبوته التي شهدت سقوطه على أرضه امام بشكل مفاجئ ضد أينتراخت فرانكفورت 1-2 في الجولة الأخيرة.

ويقود الفريق البافاري هدافه ليفاندوفسكي المرشح بقوة لإحراز الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصّصة في كرة القدم. ونوّه مدرّب بايرن ميونيخ يوليان ناجلسمان بليفاندوسكي ورشّحه لنيل الجائزة المرموقة بقوله في مقابلة لصحيفة "ابندتسايتونج" البافارية "روبرت يستحق الفوز بها لأنه بنظري يتمتع بمستوى مستقر ومدهش أكثر من أي لاعب آخر.

وأضاف المدرب الشاب: إنه لاعب ديناميكي، لا يتعرّض للإصابة ويتدرّب كثيراً. أدعمه للعب لفترة طويلة على أعلى المستويات".

ويأتي كلام ناجلسمان في الوقت الذي قلّل فيه رئيس النادي البافاري هربرت هاينر من الشائعات التي تحدثت عن إمكانية التعاقد مع هالاند للحلول بدلاً من ليفاندوفسكي في نهاية الموسم الحالي.

بيد أن ليفاندوفسكي لم يزر الشباك في آخر مباراتين له في الدوري الألماني وهذا ما لم يحصل له منذ 22 شهراً. في المقابل، يعود هالاند إلى صفوف دورتموند بعد تعافيه من إصابة في فخذه أبعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه وعن مباريات منتخب بلاده في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 خلال النافذة الدولية الأخيرة، عندما يستقبل فريقه ماينز على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

ويسعى فرايبورج الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم على الاحتفاظ بهذا السجل عندما يستضيف لايبزيج وصيف الموسم الماضي والذي حقق صحوة مؤخراً بفوزه في مبارياته الثلاث في مختلف المسابقات بعد بداية متعثرة.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي هوفنهايم مع كولن، أينتراخت فرانكفورت مع هرتا برلين، أونيون برلين مع فولفسبورغ، جرويتر فورث مع بوخوم، بروسيا مونشنجلادباخ مع شتوتغارت وأوجسبورج مع أرمينيا بيليفيلد.