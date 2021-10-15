«أبيض الصالات» يُعدل «روزنامة الموسم»



دبي (الاتحاد)

وافقت أندية الصالات على تعديل «روزنامة» الموسم في الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني، بناءً على الموعد الجديد لكأس الخليج الثالثة المقررة في فبراير المقبل بمدينة جدة السعودية، ويقضي بحصول المنتخب على الوقت الكافي من أجل الإعداد للبطولة.

وأشاد جاني بمبادرة الأندية التي تتناوب على استضافة تدريبات «أبيض الصالات»، والموافقة على تأجيل الدور الثاني من دوري الرجال والرديف من 6 و7 و8 نوفمبر إلى 19 و20 و21 ديسمبر وتقديم «البلاي أوف»، وتمهيدي الكأس، وتأخير كاس الاتحاد، على أن يكون التجمع الأول للمنتخب من 25 إلى 30 أكتوبر، والبداية من صالة نادي البطائح.

من ناحية أخرى، تتواصل مباريات دوري كرة الصالات في أسبوعه الثامن، ويلتقي اليوم البطائح مع اتحاد كلباء، والظفرة مع دبا الحصن، وخورفكان مع الشارقة، على أن يلعب غداً الحمرية مع النصر وشباب الأهلي مع مليحة، وفي دوري الرديف يلتقي الحمرية مع النصر وشباب الأهلي مع مليحة.