الوحدة والنصر .. «العبور الثاني»!



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



قمة إماراتية سعودية قوية، تجمع الوحدة والنصر اللذين يرفعان شعار «العبور الثاني» إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الأول لـ «العنابي» عام 2007 على حساب فريق سعودي بالذات «الهلال»، بينما كان التأهل الأول لـ «الأصفر» عبر بوابة مواطنه الأهلي، والمواجهة هي الثالثة بين الفريقين في «الأبطال»، حيث سبق وأن التقيا في النسخة قبل الماضية ضمن دور الـ 16، وتعادلا بهدف لمثله في الرياض، بينما «العنابي» 2-2 في أبوظب، كما أنها «المباراة 16» لـ «أصحاب السعادة» أمام الأندية السعودية، وسبق له الفوز مرتين فقط ، والتعادل 8 مرات، والخسارة 5 مباريات.

ويخوض الوحدة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ عام 2007، ولم يخسر «العنابي» في آخر 6 مباريات بالبطولة «4 انتصارات وتعادلين»، ولم يسبق لـ «العنابي» أن خاض 7 مباريات متتالية من دون خسارة في المسابقة.

واحتل الوحدة المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بيروزي، بعد أن جمع 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة، وأحرز 7 أهداف، مقابل 3 أهداف هزت شباكه، وهو الوحيد الذي يرفع لواء كرة الإمارات في البطولة، بعد أن تأهل إلى ربع النهائي على حساب الشارقة.

ويعول الوحدة كثيراً على نجومه الحارس محمد الشامسي الذي لعب دوراً مهماً في بلوغه هذه المرحلة من المسابقة، وخليل إبراهيم وقائده إسماعيل مطر وعمر خربين وجواو بيدرو في ترجيح كفة الفريق في مباراة الغد «السبت».

ويلعب النصر في ربع نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وخسر مباراتين فقط من 9 مباريات في مراحل خروج المغلوب، وحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وسبق لـ «الأصفر» أن التقى الأندية الإماراتية 6 مرات، فاز بـ3 مباريات، وتعادل مرة وخسر مباراتين، إلا أنه لم يخرج بشباك نظيفة في أي منها، ويعول أمام الوحدة على مجموعة من النجوم، بقيادة عبدالرزاق حمدالله العائد من الإصابة، وجلال الدين مشاريبوف وعبدالإله العمري وسامي النجعي.

وتحمل المباراة تحدياً خاصاً بين تين كات مدرب الوحدة وبيدرو إيمانويل مدرب النصر الذي يقود فريقه في أول مباراة رسمية، حيث يعرف كل منهما منافسه جيداً، بجانب التحديات الخاصة باللاعبين مثل جواو بيدرو وعمر خربين اللذين يعرفان النصر جيداً بحكم لعبها في الدوري السعودي من قبل.