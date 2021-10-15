بيرو بطل «مونديال البالونات»!

مراد المصري (دبي)



حققت الفكرة المجنونة من جيرارد بيكيه قائد برشلونة المتمثلة ببطولة كأس العالم للبالونات نجاحاً كبيراً، بمشاركة لاعبين يمثلون دول العالم اجتمعوا وتنافسوا في برشلونة وتوجت البيرو باللقب في نهاية المطاف.

بطولة العالم للبالونات المستمدة من ألعاب الطفولة بالقدرة على لمس البالون من دون أن يلامس الأرض مع وجود عوائق أصبحت حقيقة، ولها كأس عالم بفكرة جيرارد بيكيه والمؤثر الاجتماعي إيباي يانوس.

32 لاعباً يمثلون 32 دولة شاركوا في المنافسات منها: المغرب، الجزائر، إيطاليا، السويد، أميركا، الصين، البرازيل، ألمانيا، فرنسا، تشيلي، كولومبيا، ألمانيا، السنغال، بريطانيا هولندا وغيرها.

قام بيكيه ويانوس بإطلاق حسابات رسمية للبطولة وبثها عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق فيديو المباراة النهائية بين البيرو وألمانيا أكثر من مليون مشاهدة على منصة «تويتر».

أقيمت المنافسات وسط تعليقات فكاهية من بيكيه ويانوس وعدد آخر من المشاهير في إسبانيا وتم تطبيق تقنية الفيديو «الفار» التي منحت الفوز لإسبانيا على المغرب في ربع النهائي.

المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا زوجة بيكيه تفاعلت مع الحدث، وقامت بنشر فيديو لأبنائهما ميلان وساشا، وهما يمارسان لعبة البالونات، وعلقت بطريقة فكاهية «إنها التحضيرات لكأس العالم».