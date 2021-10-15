«كافيار نيمار» في «ليلة طرب»!



ماناوس (أ ف ب)

قاد النجم نيمار منتخب بلاده البرازيل إلى استعادة نغمة الانتصارات، والاقتراب كثيراً من التأهل إلى «مونديال 2022» في كرة القدم، بعد هزه الشباك مع تمريره كرتين حاسمتين، خلال الفوز العريض على ضيفته أوروجواي 4-1، أمام الجماهير العائدة في ماناوس ضمن الجولة الثانية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية.

كان أداء نيمار «29 عاماً» عادياً الأحد ضد كولومبيا صفر-صفر، عندما أخفقت البرازيل للمرة الأولى بتحقيق الفوز، بعد تسعة انتصارات متتالية، وجاء ذلك بعد تصريح مدو ألمح فيه إلى الاعتزال دولياً بعد مونديال قطر بسبب الضغوط النفسية.

وفي ظل حرارة أمازونية مرتفعة وجماهير محلية عائدة، بعد غياب طويل بسبب جائحة «كوفيد-19»، قدّم رجال المدرب تيتي أداءهم الأفضل في هذه التصفيات، وفيها سجّل نيمار هدفه السبعين في 115 مباراة دولية، مقترباً أكثر من الرقم القياسي المحلي للأسطورة بيليه «77»، وأضاف رافينيا ثنائية.

وبرغم الإطباق على المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز، إلا أنه سجّل هدفاً شرفياً من ضربة حرة قبل ثلث ساعة على نهاية المباراة، فيما ألغي هدف آخر لزميله المخضرم إدينسون كافاني بسبب التسلل.

وبعد التعادل الأخير مع كولومبيا، أجرى تيتي خمسة تغييرات على تشكيلته، فأراح مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس لحساب لوكاس فيريسيمو، وعلى الجهة اليمنى، لعب رافينيا بدلاً من جابريال باربوسا.

ورفعت البرازيل رصيدها في الصدارة وهي تحلّق مع 31 نقطة من 33 ممكنة، بفارق ست نقاط عن الأرجنتين التي بقيت على غرارها دون خسارة، إثر فوزها على ضيفتها البيرو بهدف لاوتارو مارتينيز ومشاركة نجمها ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وضمنت البرازيل، وحتى الأرجنتين، منطقياً التأهل، كونهما يملكان مباراة مؤجلة بعدما توقفت المواجهة بينهما في 5 سبتمبر بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو، بسبب اتهام بعض لاعبي المنتخب الضيف بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

وفيما تبتعد الأرجنتين 9 نقاط عن صاحب المركز الخامس أوروجواي، يتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض الخامس ملحقاً دولياً.

بعد ابتسامات متبادلة مع سواريز، زميله السابق في برشلونة الإسباني، هزّ أغلى لاعب في العالم شباك فرناندو موسليرا باكراً بعد سلسلة جميلة من 13 تمريرة.

فرمل الكرة على صدره، راوغ الحارس وزرع الكرة في الشباك من مسافة قريبة، مرسلاً إشارة مبكرة ان حاملة اللقب العالمي خمس مرات «رقم قياسي»، ستتواجد مرّة جديدة في المونديال دون انقطاع منذ النسخة الأولى عام 1930، ابتسامة نيمار أراحته والحقها بتسديدة تابعها رافينيا الذي خاض مباراته الأساسية الأولى مع «أوريفيردي».

بعد الاستراحة، لعب كرة مقشّرة «كافيار» لرافينيا، تابعها لاعب وسط ليدز يونايتد الإنجليزي أرضية في الزاوية البعيدة محققا الثنائية.

قال رافينيا «24 عاماً»: لا يمكن لهذه المناسبة أن تكون أفضل، لقد حققت حلم طفولتي، سيكون صعباً علي نسيان هذه الأمسية.

وفيما كان جابريال جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أقل نجاحاً بإهداره ثلاث فرص، بتمريرات «كافيار» أيضاً من نيمار، أعاد سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني راهناً، أملاً ضئيلاً من ركلة حرة جميلة في شباك إيدرسون، قضى عليه باربوسا «حابيجول» في الدقائق الأخيرة بعد تمريرة من نيمار، لتنهي البرازيل المباراة برباعية و13 تسديدة على المرمى.

في بوينس أيرس، كانت الأرجنتين، بطلة العالم مرتين آخرهما في 1986، تخطو خطوة إضافية نحو التأهل بفوز خجول على البيرو 1-صفر، وذلك بعد اكتساحها الأوروجواي بثلاثية نظيفة.

جاءت المباراة خشنة من الطرف البيروفي «20 خطأ»، خصوصاً على ميسي، لكن «ألبي سيليستي»، المتوّج بلقب كوبا أميركا 2021، حقق الأهم منهياً مباراته الـ25 توالياً جون خسارة.

وتعود خسارته الأخيرة إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2019 أمام البرازيل «صفر-2».

وكاد ميسي يحتفل مع زملائه برأسية كريستيان روميرو في الدقيقة التاسعة، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، كسر مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز الحصار، برأسية مدوية قبل الاستراحة بعد عرضية جميلة من الظهير ناهونيل مولينا.

وكانت البيرو قريبة من التعادل بعد حصول جيفرسون فارفان على ركلة جزاء اثر عرقلة من الحارس إيميليانو مارتينيس، لكن صاروخية يوشيمار يوتون ارتدت من العارضة.

وحاول ميسي تسجيل هدف الاطمئنان، لكن ركلاته الحرة لم تتخط الحارس بيدرو جاييسي.

وأقرّ المدرب ليونيل سكالوني «بمقدوركم رؤية مدى تعبنا»، بعد ثلاث مباريات «مرهقة» خلال فترة التوقف الدولية على مدى أسبوع، وتابع اللاعب السابق «حصدنا النقاط وهذا ما أردناه».

وانتهت مواجهة خشنة في بارانكيا، بتعادل سلبي بين كولومبيا رابعة المجموعة الموحدة وضيفتها واستمرت المباراة 15 دقيقة بعد الوقت الأصلي، بسبب لجوء متكرّر لحكم الفيديو المساعد «في ايه آر».

وحققت بوليفيا السابعة فوزاً ثانياً متتالياً في العاصمة لاباز على حساب الباراجواي 4-صفر، محيية آمالها بالتأهل، بفضل أهداف رودريجو رامايو، مويسيس فيارويل، فيكتور أبريجو وروبرتو فرنانديس.

رباعية أطاحت فوراً الأرجنتيني إدواردو بيريسو مدرب الباراجواي المترنحة في المركز الثامن.

وتابعت تشيلي عملية استعادة التوزان بثلاثية أمام فنزويلا متذيلة الترتيب حملت توقيع إدجار بولجار «هدفين» والإنجليزي المولد بن بريريتون.