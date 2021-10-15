مباراتان في ختام ذهاب الدور الأول لكأس الرابطة



معتصم عبدالله (دبي)

يسدل الستار مساء غد «السبت» على جولة ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمعان بني ياس والوصل، على ملعب الأول بالشامخة، والظفرة والنصر على ستاد حمدان بن زايد في منطقة الظفرة.

وتنطلق المباراتان في الساعة الخامسة مساءً، بعدما ارتأت الرابطة تعديل التوقيت لإتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في متابعة مباراة الوحدة أمام مضيفه النصر السعودي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي تنطلق في السابعة مساءً.

ويستعيد بني ياس والوصل في المباراة المرتقبة بين الفريقين على ملعب «السماوي» أجواء «القمة المكررة»، في ختام الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين» في أغسطس الماضي على ملعب بني ياس أيضاً، والتي انتهت بفوز الوصل 1-0.

وشدد مدربا بني ياس والوصل على أهمية المواجهة المنتظرة في انطلاقة مشواريهما في «كأس الرابطة»، حيث قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب «السماوي»: لدينا تطلعات للذهاب بعيداً، والمنافسة على لقب البطولة، في المقابل أوضح البرازيلي أودير هيلمان مدرب «الإمبراطور»: لا سقف لطموحات الفريق وهدفنا المنافسة على كل الألقاب.

وعلى ستاد حمدان بن زايد، ستكون المواجهة المرتقبة لـ «الفارس» أمام ضيفه «العميد» الاختبار الرسمي الأول لصاحب الأرض تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، والذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للسوري محمد قويض، في أعقاب تعثر انطلاقة الفريق في مشوار الدوري، واحتلاله المركز الـ 12 بنهاية الجولة السادسة برصيد 4 نقاط، بالفوز في مباراة والتعادل في مثلها مقابل الخسارة في 4 لقاءات.

ويتسلح الظفرة الذي تفوق ودياً على الجزيرة 2-1 خلال التوقف، باكتمال صفوف لاعبيه الأجانب بضم البرازيلي ليورنادو بيريرا، والذي يعد ثاني لاعب سابق لـ «فخر أبوظبي» ينتقل إلى الظفرة في الموسم الحالي، إلى جانب النيجيري إيموه إيزكيل، وتضم قائمة الأجانب أيضاً السنغالي ديوب، والمغربي عصام العدوة.

في المقابل، يتطلع «العميد» بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز إلى العودة بنتيجة إيجابية في «الحوار اللاتيني»، مع مضيفه الظفرة، أملاً في تكرار المشوار المتميز لـ «الأزرق» في الكأس على مدار موسمين على التوالي بتحقيقه اللقب في 2019- 2020، وحلوله وصيفاً لشباب الأهلي في الموسم الماضي 2020- 2021.

وتغلب النصر على ضيفه الكويت الكويتي 3-2 في الودية التي جمعت الفريقين، خلال فترة التوقف السابقة للمنافسات المحلية، وسيخوض مواجهة اليوم بصفوف مكتملة في ظل عودة الدوليين تيجالي «الإمارات»، ريان مينديز «الرأس الأخضر»، وثنائي المنتخب الأولمبي حسين مهدي وعبدالله أنور.

برنامج السبت



بني ياس - الوصل 17:00

الظفرة - النصر 17:00



