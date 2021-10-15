باراجوي تقيل بيريسو



أسونسيون (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الباراجوياني لكرة القدم أنه أنهى مهام الأرجنتيني إدواردو بيريسو، على رأس منتخب باراجواي، بعد الهزيمة المذلة أمام بوليفيا صفر-4 في لاباز، ضمن الجولة الثانية عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2022».

وأضاف الاتحاد الباراجوياني على حسابه على «تويتر»: نبلغ أنه في الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن الأعضاء الجدد لمنتخبنا العزيز «ألبيروخا».

ونقلت وسائل إعلام محلية أن التوأم الأرجنتيني جييرمو جوستافو باروس شيلوتو بين المرشحين المحتملين لقيادة الباراجواي.

وتراجعت الباراجواي من المركز السادس إلى الثامن «12 نقطة» في المجموعة الموحدة المؤهلة إلى المونديال.

واستعجل الاتحاد الباراجوياني إقالة بيريسو، تلميذ مواطنه مارسيلو بييلسا، عقب الهزيمة أمام بوليفيا المتواضعة، علماً بأن مصير المدرب كان على المحك بعد الهزيمة المذلة أيضا أمام تشيلي صفر-3 الأحد.

وتولى بيريسو الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجماهير الباراجويانية، منصبه في فبراير 2019، قاده في 31 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات فقط مقابل 13 تعادلاً و11 هزيمة.

وفازت الباراجواي بمباراتين فقط في التصفيات مقابل ستة تعادلات وأربع هزائم في 12 جولة حتى الآن، وكان الفوزان على حساب فنزويلا صاحبة المركز العاشر الأخير بسبع نقاط، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل مباشرة لكأس العالم، ويخوض الخامس ملحقاً دولياً.